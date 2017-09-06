Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев вручит орден во время встречи премьер-министров

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна Орденом Дружбы. Об этом он сообщил главе китайской делегации на ВЭФ в ходе беседы.

"Хочу отметить, что вы лично много делаете для развития российско-китайских связей, - сказал он. - В этой связи мною подписан указ о награждении вас Орденом Дружбы, этот орден будет вручен вам во время встречи премьер-министров председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым".

Путин отметил, что Ван Ян интенсивно работает в России: в начале недели он посетил Волгоград, где провел переговоры с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, а после участия во Владивостокском экономическом форуме отправится в Хабаровск, где проведет межправкомиссию, посвященную развитию сотрудничества между регионами Дальнего Востока и северо-восточными областями Китая.

Президент РФ напомнил, что в прошлом году почти 200 китайских компаний приняли участие в ВЭФ и заключили контрактов почти на 2 трлн рублей. "За последние два года общий объем капиталовложений, инвестиций со стороны Китая в Дальний Восток РФ составил более $3 млрд . Это активная очень работа по выполнению наших договоренностей с председателем КНР, - сказал Путин, выразив уверенность, что и этот Форум станет не менее плодотворным для китайской стороны. - Так что ваша работа имеет реальные практические результаты".

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