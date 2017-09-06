Костин не верит в возможность продажи украинских активов ВТБ из-за действий Киева

Глава ВТБ отметил, что банк намерен в дальнейшем сокращать размеры бизнеса и издержки на Украине

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин не верит в возможность продажи украинских активов госбанка. Об этом он заявил журналистам в кулуарах ВЭФ.

"Продать нам, я думаю, никто не даст, скорее всего, потому что я не верю в искренность украинских властей по продаже", - сказал он.

Костин отметил, что группа намерена в дальнейшем сокращать размеры бизнеса и издержки на Украине.

Ранее глава ВТБ уже заявлял, что группа нашла покупателей для украинского актива, но сделки были сорваны из-за позиции Нацбанка Украины. Костин тогда назвал поиск покупателей на украинские "дочки" "сизифовым трудом".

В марте 2017 г. президент Украины Петр Порошенко сроком на год ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом. Под санкции попали Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ Банк (принадлежит ВТБ).

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