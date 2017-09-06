Исследование показало, что при переезде в регион люди "готовы кардинальным образом сменить образ жизни, но при условии высокой материальной компенсации"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выявил преимущества переезда на Дальний Восток с точки зрения жителей других регионов. Лидером этого списка стали благоприятная экологическая обстановка, возможности для ведения бизнеса и человеческого общения, рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в ходе панельной дискуссии о демографическом развитии Дальнего Востока генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Мы выявили факторы притяжения людей на Дальний Восток, предложив россиянам сравнить жизнь в тех регионах, где они проживают на данный момент с условиями на Дальнем Востоке. По мнению большинства опрошенных, экологическая безопасность на Дальнем Востоке выше, чем где либо в России. Второй по популярности привлекательной чертой этого макрорегиона стала возможность открыть собственный бизнес - россияне считают, что она выше, чем в старых, обжитых районах. Также важным при принятии решения о переезде в дальневосточные региона оказалась возможность строить отношения между людьми", - отметил он.

По словам Федорова, также среди преимуществ жизни на Дальнем Востоке россияне видят возможности для улучшения жилищных условий, трудоустройства и создания семьи. Среди недостатков - сравнительно низкий уровень жизни, безопасности, менее насыщенная, чем в центральных регионах, культурная жизнь и недостаточное качество образовательных услуг.

"Исследование показывает, что люди, рассматривая возможность переезда на Дальний Восток, готовы кардинальным образом сменить не только место жительства, но и образ жизни, но при условии достойной, высокой материальной компенсации", - подытожил Федоров.

Демографический мост

Председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов отметил в ходе дискуссии, что в девяти регионах Дальнего Востока проживают на данный момент всего 4% населения. На этой территории также проживают чуть менее 300 тыс. представителей коренных малочисленных народов.

По словам Харитонова, профильный комитет Госдумы провел выездные заседания во всех регионах Дальнего Востока для формирования предложений об улучшения жизни на этой территории. Поддержку парламентариев нашло предложение местного населения о соединении мостом Хабаровского края и Сахалина.

"Расстояние между ними в самом узком месте составляет всего 7 км. И многие, говоря о строительстве Керченского моста, предлагают после его завершения сразу же начать строительство Сахалинского. Глядишь, и Японии надоело бы быть островным государством, и товарооборот пошел бы быстрее", - отметил депутат. Реализация на Дальнем Востоке столь крупного инфраструктурного объекта позволила бы привлечь туда молодых специалистов, считает он.

Устойчивый рост численности населения Дальнего Востока - стратегическая задача России. В утвержденной правительством России концепции демографической политики Дальнего Востока поставлена цель увеличить к 2025 году население макрорегиона до 6,5 млн человек, а продолжительность жизни - до 76 лет.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.