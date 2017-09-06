Глава Минприроды РФ Сергей Донской отметил, что в этом вопросе "точка пока не поставлена"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Заключение соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС) и Монголией может состояться уже 2018 году. Об этом ТАСС сообщил сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Монголии, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в кулуарах ВЭФ.

"Планируем в следующем году", - сказал он.

"Одна из ключевых сфер взаимодействия и развития экономических связей - это межрегиональная и трансграничная торговля. 70% роста, который мы его наблюдаем, это торговля между соседними регионами. Поэтому с точки зрения зоны свободной торговли - такие предложения звучали. Пока точка не поставлена", - добавил министр.

Отмена виз, рост турпотока и торговли

В ноябре 2014 года был введен безвизовый режим взаимных поездок граждан между Россией и Монголией. По словам и.о. министра экономики Бурятии Зандры Сангадиева, это оказало значительное влияние на развитие экономической интеграции, востребованность пунктов пропуска, повышение пассажиро- и грузопотоков.

По его словам, по итогам 2016 года республику посетили 418 тыс. монгольских граждан, что в 2,2 раза больше, чем в 2015 году.

Ежегодный внешнеторговый оборот Бурятии с Монголией отмечается на уровне свыше $30 млн. Как сообщили ТАСС в министерстве экономики республики, по итогам прошлого года экспорт составил более $26 млн, импорт - около $6 млн.

На сегодня экономические отношения между регионом и соседним государством регулируются главным образом соглашением между правительством РФ и правительством Монголии об экономическом и приграничном сотрудничестве между Республикой Бурятия и Монголией, заключенным в 1999 году.