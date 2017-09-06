{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 14:59
Зона свободной торговли между ЕврАзЭС и Монголией может быть создана в 2018 году

Глава Минприроды РФ Сергей Донской отметил, что в этом вопросе "точка пока не поставлена"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Заключение соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС) и Монголией может состояться уже 2018 году. Об этом ТАСС сообщил сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Монголии, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в кулуарах ВЭФ.

Смотрите также
Путин: Россия и Южная Корея продолжат экспертные консультации по созданию ЗСТ с ЕврАзЭСШувалов: переговоры о партнерстве ЕврАзЭс с Ираном близки к завершениюКабмин направил Путину для внесения на ратификацию договор о Таможенном кодексе ЕврАзЭС

"Планируем в следующем году", - сказал он.

"Одна из ключевых сфер взаимодействия и развития экономических связей - это межрегиональная и трансграничная торговля. 70% роста, который мы его наблюдаем, это торговля между соседними регионами. Поэтому с точки зрения зоны свободной торговли - такие предложения звучали. Пока точка не поставлена", - добавил министр.

Отмена виз, рост турпотока и торговли

В ноябре 2014 года был введен безвизовый режим взаимных поездок граждан между Россией и Монголией. По словам и.о. министра экономики Бурятии Зандры Сангадиева, это оказало значительное влияние на развитие экономической интеграции, востребованность пунктов пропуска, повышение пассажиро- и грузопотоков.

По его словам, по итогам 2016 года республику посетили 418 тыс. монгольских граждан, что в 2,2 раза больше, чем в 2015 году.

Ежегодный внешнеторговый оборот Бурятии с Монголией отмечается на уровне свыше $30 млн. Как сообщили ТАСС в министерстве экономики республики, по итогам прошлого года экспорт составил более $26 млн, импорт - около $6 млн.

На сегодня экономические отношения между регионом и соседним государством регулируются главным образом соглашением между правительством РФ и правительством Монголии об экономическом и приграничном сотрудничестве между Республикой Бурятия и Монголией, заключенным в 1999 году.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Встреча Путина с представителями иностранных корпораций на ВЭФ-2017. Видеотрансляция
Максим Соколов: перечень вещей для бесплатного провоза на борту можно расширить
Таро Коно: эмоционально связан с будущим российско-японских отношений
Теги
ВЭФ-2017Евразийский экономический союзМонголияРоссияДонской, Сергей Ефимович
Читать далее
Росрыболовство начало перезагрузку рыбной отрасли
6 сентября, 15:17
Итоги
Решения государственных компаний России. Дальневосточный приоритет
На ВЭФ обсудили проекты госкомпаний на Дальнем Востоке и необходимость формирования комплексной программы развития региона
6 сентября, 15:09
Донской: Монголия хочет создать с Россией ряд совместных предприятий в сфере АПК
6 сентября, 15:00
Россия и Монголия подпишут программу о создании экономического коридора в 2018 году
6 сентября, 14:58
Итоги
"Ворота России в Азию": Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР
Эксперты обсудили, как модернизация транспортной инфраструктуры и развитие сотрудничества с иностранными партнерами помогут решить проблему снижения торговли с АТР
6 сентября, 14:58
Монголия намерена купить у России большой объем вакцины от ящура
6 сентября, 14:55
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.