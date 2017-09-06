ФРДВ откроет новый онлайн-сервис для инвесторов в аквакультуру на Дальнем Востоке

По предварительным оценкам, в следующие три года с помощью нового сервиса будут распределены около 100 тыс. га изученной акватории

ТАСС, 6 сентября. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока представил на третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017) онлайн-сервис для инвесторов в аквакультуру, открывающий компаниям доступ к акватории площадью 23,5 млн га. Об этом сообщила в среду пресс-служба фонда.

"Фонд развития Дальнего Востока представил на Восточном экономическом форуме онлайн-сервис для инвесторов в аквакультуру, наглядно и просто демонстрирующий потенциальным инвесторам доступные акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. По состоянию на 6 сентября для создания плантаций марикультуры доступны около 23,5 млн га в акватории 12-мильной зоны морей Дальнего Востока (преимущественно Сахалинская область и Приморский край), которые не обременены какими-либо ограничениями", - говорится в сообщении.

Поясняется, что после принятия проекта фонда правительством инвестор сможет сам определить площадь и местоположение своего участка. Также, по предварительным оценкам, в следующие три года с помощью нового сервиса будут распределены около 100 тыс. га изученной акватории.

Новая система позволит инвесторам участвовать в аукционах в электронном формате, а срок распределения участков займет не более 70 дней вместо полугода с момента создания участка на интерактивной карте и заключением договора пользования. Запущенный в опытную эксплуатацию новый онлайн-сервис для инвесторов в аквакультуру бесплатный. Полноценно новый сервис заработает сразу после издания правительством России необходимых нормативно-правовых актов, которые позволят максимально автоматизировать и упростить формальные процедуры.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.