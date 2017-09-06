КНР готова увеличить объем Российско-китайского инвестиционного фонда

Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян также заявил о готовности продвигать финансирование совместных проектов за счет Фонда Шелкового пути

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Китай готов увеличить объем Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ). Об этом в среду на бизнес-диалоге в рамках третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян.

"Готовы расширять объем Российско-китайского инвестиционного фонда и продвигать финансирование совместных проектов за счет Фонда Шелкового пути", - указал замглавы Госсовета КНР.

РКИФ основан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией (China Investment Corporation, CIC).

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.