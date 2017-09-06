Россия может в ближайшие годы увеличить экспорт зерна до 70 млн тонн в год

По итогам 2016-2017 сельхозгода российский экспорт зерна составил 35,5 млн тонн

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Россия потенциально может увеличить экспорт зерна до 60-70 млн тонн в год. Такую оценку озвучил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее в беседе с ТАСС глава Минсельхоза подтвердил прогноз по экспорту зерна из России в 2017-2018 сельхозгоду [июль 2017 - июнь 2018] на уровне 40 млн тонн, из которых 30 млн тонн - пшеница. По итогам 2016-2017 сельхозгода российский экспорт зерна составил 35,5 млн тонн.

"Понятно, что объемы экспорта будут увеличиваться, будут достаточно серьезные цифры - и 60, и 70 млн тонн зерна", - сказал Ткачев.

Для этого, по его словам, необходимо увеличивать посевные площади и повышать урожайность с одного гектара.

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