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7 сентября, 05:30
Минпромторг РФ рекомендует использовать самолет L-410 для развития перевозок в ДФО

Замдиректора департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Михаил Богатырев отметил, что L-410 имеет ряд преимуществ перед своим канадским аналогом DHC-6

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации рекомендует использовать самолет L-410 для развития сети внутренних перевозок на Дальнем Востоке. Об этом сообщил в четверг замдиректора департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Михаил Богатырев на сессии "Развитие воздушных перевозок на Дальнем Востоке. Что дальше?" Восточного экономического форума .

"Хотелось бы обратить ваше внимание, что интересы российского производителя в таком серьезном вопросе как развитие региональных перевозок на Дальнем Востоке должны учитываться", - сказал Богатырев.

Он отметил, что самолет L-410 имеет ряд преимуществ перед своим канадским аналогом DHC-6. У него более комфортный салон, он меньше расходует топливо, до конца года в техническую карту будут внесены изменения, которые позволят эксплуатировать самолет с посадочных полос длиной до 550 метров.

Представители Приморского края, которые эксплуатируют канадский самолет уже три года, отметили, что решение о покупке данного типа воздушного судна принималось сложно, были учтены все факторы того времени - полетный час, инфраструктура. "Спорили с "Авророй" год, аргумент был такой, что надо летать сегодня", - пояснил первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев.

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный отметил, что при решении о покупке самолетов для региона решающую роль сыграла цена. "Вопрос стоимости новых воздушных судов имеет немаловажное значение. Сегодня мы склонились в пользу L-410. Вопрос региональной авиации для нас один из приоритетных, ведь в Магаданской области есть районы, куда можно добраться только самолетами и даже только вертолетами", - отметил он.

Стоимость L-410 составляет $5,65 млн, канадского самолета - $8,3 млн.

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