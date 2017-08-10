РФ изучит предложенный США проект резолюции по КНДР

Вашингтон предлагает ввести эмбарго на поставки нефти в КНДР и заморозить активы Ким Чен Ына

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Россия намерена работать над проектом резолюции, предложенной США на рассмотрение Совбеза ООН, по дополнительным санкциям в отношении КНДР. Так помощник президента РФ Юрий Ушаков ответил на вопрос о том, будет ли Россия, подвергающая сомнению действенность санкций против КНДР, использовать право вето при голосовании по проекту.

Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье

"Мы должны будем работать над проектом резолюции, а там посмотрим", - сказал Ушаков.

Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект резолюции СБ ООН, США предлагают ввести эмбарго на поставки нефти в КНДР и заморозить активы Ким Чен Ына. Кроме этого, США намерены помешать экспорту текстиля из КНДР и запретить наем граждан страны на работу за рубежом.

Постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты намерены вынести документ на голосование в следующий понедельник, 11 сентября. Однако позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнение, что Совет Безопасности сможет за неделю согласовать и принять резолюцию.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник заявил, что усиление санкционного давления на КНДР не даст результатов, и призвал наладить прямой диалог между заинтересованными сторонами.

Северная Корея в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. В тот же день Великобритания, США, Франция, Южная Корея и Япония запросили проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, которое прошло в понедельник.