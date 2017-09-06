Игорь Комаров также сообщил, что процесс акционирования предприятия должен завершиться до конца 2017 года

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Глава "Роскосмоса" Игорь Комаров не исключает изменений в кадровом составе госкорпорации, а также новых перестановок в руководстве предприятий ракетно-космической отрасли. Об этом он сообщил в четверг в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017).

"Считаю, что сейчас начался период относительной стабильности в руководстве предприятий отрасли, хотя, конечно, всё меняется, поэтому не исключаю изменений в кадровом составе "Роскосмоса" и директорского корпуса наших предприятий", - сказал Комаров.

Экс-глава Центра имени Хруничева (предприятие - изготовитель ракет "Протон" и "Ангара" - прим. ТАСС) Андрей Калиновский ранее перешел на работу в "Роскосмос" на должность исполнительного директора по обеспечению качества и надежности. Комаров назначил исполняющим обязанности генерального директора предприятия Алексея Варочко, который ранее занимал должность заместителя гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, директора и главного конструктора КБ "Мотор".

По словам главы "Роскосмоса", он рассчитывает на то, что Варочко сможет себя проявить и занять пост главы Центра им. Хруничева. Комаров также отметиил, что процесс акционирования предприятия должен завершиться до конца текущего года.

О ВЭФ

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.