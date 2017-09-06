Глава "Роскосмоса": ФЦП по развитию космодромов внесена в правительство РФ

По словам Игоря Комарова, согласован бюджет этой ФЦП - 340 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Федеральная целевая программа развития российских космодромов до 2025 года внесена в правительство РФ и в ближайшее время будет вынесена на заседание кабинета министров. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"Действительно, программа у нас внесена в правительство. Совсем недавно было совещание, которое вел заместитель председателя правительства Дмитрий Олегович Рогозин. Думаю, в ближайшее время программа будет вынесена на заседание правительства", - сказал Комаров.

По его словам, "Роскосмос" согласовал с правительством бюджет этой ФЦП - 340 млрд рублей, которые включают в себя финансирование и выполнение программ на Восточном и Плесецке, и некоторые мероприятия на Байконуре.

Ранее генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева сообщала в интервью ТАСС, что более 70% средств, предусмотренных ФЦП развития российских космодромов до 2025 года, пойдут на строительные работы на космодроме Восточный.

В 2014-2015 годах проект ФЦП предполагал выделение 1,2 трлн рублей. В конце мая глава "Роскосмоса" Игорь Комаров объявил, что финансирование проекта сокращено до 340 млрд рублей. Позже стало известно, что стоимость строительства стартового стола для ракеты "Ангара" на космодроме Восточный составит 58 млрд рублей.