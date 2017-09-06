"Роскосмос" проведет переговоры с иностранными партнерами по освоению Луны и Марса

По словам гендиректора госкорпорации Игоря Комарова, создаваемая правительством рабочая группа по пилотируемой космонавтике поможет в реализации идей, в их поддержке и продвижении

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. "Роскосмос" в ближайшее время проведет переговоры с иностранными партнерами по освоению Луны и Марса. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме гендиректор госкорпорации Игорь Комаров.

"Нам предстоят в ближайшее время очень важные переговоры - мы начнем обсуждать с партнерами что будем делать на Луне и около Луны. Это - орбитальная лунная станция: как она будет развиваться, какой будет вклад каждой из стран, каким будет наше участие, вот по этим темам мы и работаем в группах", - сказал он.

По словам Комарова, создаваемая правительством рабочая группа по пилотируемой космонавтике поможет в реализации идей, в их поддержке и продвижении. "Есть и рабочие группы, и генеральный конструктор, который занимается развитием космонавтики, я бы больше акцентировал внимание на то, что сейчас идет серьезное обсуждение со стороны ведущих агентств будущего освоения Марса и Луны", - подытожил глава корпорации.

Весной 2016 года стало известно, что российская РКК "Энергия" и американская компания Boeing разрабатывают совместный проект лунной орбитальной станции в двух вариантах: на основе двух малых жилых модулей или одного большого. Для доставки элементов станции и экипажа на орбиту Луны предполагается использовать ракету-носитель сверхтяжелого класса SLS, разрабатываемую NASA. При этом в случае с многомодульным проектом их предполагается запускать в связке с американским кораблем Orion (также разрабатывается по заказу NASA).

Оба варианта предусматривают, что на станции смогут работать четыре человека. Длительность экспедиций составит от 30 до 360 суток. РКК "Энергия" предлагает приступить к созданию окололунной орбитальной платформы в конце 2022 года, а с первой половины 2025 года отправить на нее первый экипаж.

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