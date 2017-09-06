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7 сентября, 09:09
Путин предложил открыть на Дальнем Востоке филиалы и кафедры ведущих вузов РФ

По словам президента РФ, в ДВФО должна быть налажена эффективная работа по молодежной политике, учитывающая текущие и перспективные задачи Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложит правительству и профильным министерствам разработать программу подготовки кадров на Дальнем Востоке.

Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), Путин предложил в рамках этой программы предусмотреть открытие в регионе филиалов и кафедр ведущих вузов стран. Президент отметил, что в ДВФО должна быть налажена эффективная работа по молодежной политике, учитывающая текущие и перспективные задачи Дальнего Востока.

Глава государства напомнил, что накануне в рамках ВЭФ-2017 провел встречу с иностранными инвесторами. "Одна из проблем, которую они сформулировали, - это недостаток подготовки кадров по нужным для них направлениям. Мы обязательно учтем эти замечания. Я попрошу правительство, Минвостокразвития, Минобрнауки совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработать соответствующую программу", - сказал он.

По его мнению, особый упор в этой программе нужно сделать на развитии образования, профориентации и поддержке молодежи на рынке труда. "Речь идет в том числе об открытии на Дальнем Востоке филиалов и профильных кафедр ведущих вузов России. Их работу, подготовку специалистов необходимо тесно интегрировать с ключевыми отраслями экономики и социальной сферы", - указал Путин.

Он также отметил, что в ближайшие три года на Дальнем Востоке нужно провести комплексную модернизацию системы среднего профессионального образования, а также обновить учебно-производственную базу училищ и колледжей, ориентируясь на стандарты движения Worldskills.

По словам президента, проблема поиска специалистов характерна для многих отраслей. "Важно в полной мере задействовать существующий образовательный потенциал региона. Уже сегодня Дальневосточный федеральный университет становится одним из самых передовых, современных образовательных учреждений в России, а также центром развития цифровых технологий", - сказал Путин. Он добавил, что потребность региона в квалифицированных кадрах, в том числе рабочих специальностей, будет расти.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017WorldSkillsРоссияПутин, Владимир Владимирович
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