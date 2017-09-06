Минобрнауки откроет филиалы ведущих вузов на Дальнем Востоке

С предложением об открытии филиалов образовательных учреждений ранее выступил Владимир Путин

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки откроет филиалы и кафедры ведущих вузов страны на Дальнем Востоке. Об этом в четверг сообщила ТАСС глава ведомства Ольга Васильева.

"Буквально в ближайшее время мы соберемся с коллегами из Минвостокразвития и Агентства по развитию человеческого капитала и приступим к выполнению поставленной задачи", - сказала Васильева в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, президент РФ Владимир Путин предложил в рамках этой программы предусмотреть открытие в регионе филиалов и кафедр ведущих вузов стран.

Путин также добавил, что в ближайшие три года на Дальнем Востоке нужно провести комплексную модернизацию системы среднего профессионального образования, а также обновить учебно-производственную базу училищ и колледжей, ориентируясь на стандарты движения WorldSkills.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.