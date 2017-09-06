Путин пригласил Абэ на Петербургский экономический форум весной 2018 года

Президент РФ отметил, что сотрудничество России и Японии выходит за рамки даже такого большого региона, как Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ пригласил его принять участие в Петербургском международном экономическом форуме весной 2018 года.

"Хочу вас еще раз поблагодарить за то, что вы приняли приглашение и приехали на Восточный экономический форум, - сказал российский лидер. - Будем рады видеть вас на Петербургском экономическом форуме весной следующего года".

При этом президент отметил, что сотрудничество России и Японии выходит за рамки даже такого огромного региона, как Дальний Восток.

Глава российского государства подчеркнул, что находится с японским коллегой в постоянном контакте, что способствует работе бизнес-структур и правительств двух стран. Он напомнил, что в России работает 270 японских компаний. "От известного спада в торговом обороте мы выходим на траекторию устойчивого роста. В первом полугодии рост составил более 16%", - отметил Путин.

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