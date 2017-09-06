Представитель КНДР: Пхеньян будет отвечать мощными контрмерами на давление Вашингтона

Глава делегации КНДР на Восточном экономическом форуме обвинил США и их "сателлитов" в раздувании кампании против Пхеньяна

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Пхеньян будет отвечать мощными контрмерами на попытки Вашингтона оказать давление. Об этом заявил в четверг министр внешних экономических связей, глава делегации КНДР на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Ким Ён Дже.

"То, что США разглагольствуют, что имеют "все варианты выбора", и пытаются путем беспрецедентных агрессивных санкций и давления испугать и повернуть нас вспять, является большим просчетом, - предупредил он.

"США ни в коем случае не должны забывать о нынешнем статусе нашего государства, обладающего атомной и водородной бомбами, а также межконтинентальными баллистическими ракетами, - подчеркнул Ким Ен Дже. - Мы будем отвечать на варварские происки, оказание давления со стороны США мощным контрмерами нашего образца", - подчеркнул министр.

Ким Ён Дже обвинил США и их "сателлитов" в раздувании кампании против Пхеньяна. "В настоящий момент в связи с успешным испытанием водородной бомбы для оснащения межконтинентальных баллистических ракет США их страны-сателлиты раздувают кампанию по осуждению и ужесточению санкций против нашей республики", - сказал он.

Представитель КНДР подчеркнул, что Пхеньян будет использовать ядерный потенциал для отстаивания мира и стабильности на Корейском полуострове. "Мы обладаем мощным ядерным сдерживанием, позволяющим беспощадно отражать натиск враждебных сил в любых точках земного шара и надежно отстаивать мир и стабильность на Корейском полуострове", - подчеркнул он.

Министр также выразил мнение, что некоторые страны использовали ВЭФ для призыва к санкциям против КНДР. "Сурово осуждаем попытки представителей Южной Кореи и Японии использовать ВЭФ в своих нечистых политических целях, их выпады против самозащитных мер по укреплению ядерных сдерживающих сил КНДР, поскольку они явно расходятся с целью и характером настоящего форума", - сказал Ким Ён Дже.

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