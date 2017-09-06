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7 сентября, 11:48
Фонд "Соработничество" поможет НКО Колымы в получении президентских грантов

Организация будет сотрудничать с правительством Магаданской области в сфере разработки конкурсов по стандартам Фонда президентских грантов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив "Соработничество" поможет некоммерческим организациям (НКО) Магаданской области в получении президентских грантов. Соответствующее соглашение заключено на Восточном экономическом форуме, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Соглашение даст возможность региональным НКО получить уникальный опыт, адаптироваться к системе, работать по тем же правилам. А фонд "Соработничество", в свою очередь, вместе с правительством Магаданской области будет разрабатывать те конкурсы, которые планируются по соответствующим стандартам Фонда президентских грантов", - рассказал исполнительный директор организации Сергей Габестро.

Он рассказал о том, что фонд является оператором Фонда президентских грантов в области управления IT-платформы.

"Это наш большой опыт, который был наработан в течение 11 лет. Фонд "Соработничество" также является оператором грантового конкурса "Православная инициатива" координационного комитета РПЦ. В течение 11 лет фонд проводил много различных конкурсов в электронном виде, экспертизу в электронных системах в разных регионах России. Этот опыт был реализован в этом году для Фонда президентских грантов, который в этот раз проводил распределение грантов для всех НКО в новом формате", - сказал Габестро.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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