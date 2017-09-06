Эксперты отметили низкий удельный вес производимой в ДФО сельскохозяйственной продукции в общем объеме по стране, однако, по их мнению, регион обладает большим потенциалом в аграрном секторе

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

У АТР огромный потенциал спроса на сельскохозяйственную продукцию

"Продовольственный импорт трех крупнейших соседей России на Дальнем Востоке (это Китай, Япония, Южная Корея) в 70 раз больше объема дальневосточного продовольственного экспорта <…>. Конечно, потенциал огромный", — Александр Ткачев, министр сельского хозяйства РФ.

"Средний класс в этом регионе буквально пять лет назад составлял где-то 500 млн человек, а в ближайшее время он может увеличиться буквально в шесть раз", — Антон Ру, гендиректор Australia Davos Connection Forum.

Дальний Восток может стать локомотивом роста торговли, сельского хозяйства и в целом экономики всей страны

"Уверен, что Дальний Восток станет локомотивом, прежде всего, торговли и экономического роста. Не только для собственно самой территории, но и для всей страны <…> Дальний Восток в первую очередь всегда будет торговать рыбой и водными биоресурсами. В прошлом году на него пришлось 65% всего российского вылова, более 3 млн тонн <…>. Но и без учета рыбной отрасли Дальний Восток — это богатейший регион с огромным потенциалом <…>. Только за счет разработки неиспользованной пашни (это около 600 тыс. гектаров) мы можем увеличить производство сельхозпродукции на треть". <...> Российский Дальний Восток имеет естественные логистические преимущества поставок продовольствия в крупнейшие страны АТР. Из Владивостока до Шанхая доставка составляет пять дней. До Пусана (Корея) — три дня", — Александр Ткачев.

"При поддержке белорусских технологий на Сахалине строится животноводческий комплекс на 1 тыс. коров <…>. Будут построены три фабрики по производству сухого картофельного порошка и картофельного крахмала в ЕАО, Забайкальском крае и в Западной Сибири <…>. Еще одно соглашение будет реализовано в Забайкальском крае — производство и переработка однолетних и многолетних кормовых трав", — Николай Харитонов, глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

"На территории опережающего развития "Хабаровск" мы сейчас создаем оптово-распределительный агропромышленный парк "Агрохаб". Главная цель — создание мощностей для хранения, переработки сельхозпродукции", — Людмила Кузнецова, гендиректор ООО "Оптово-распределительный агропромышленный парк "Агрохаб".

"В Приморском крае у нас начинается первый этап инвестиций. Мы планируем построить здесь три комплекса ферм и завод по переработке молока. Общая сумма инвестиций — $270 млн (примерно 16 млрд рублей)", — Нго Тхань Хоан, гендиректор ООО "Тиэйч-Рус Милк Фуд".

Государство оказывает дальневосточному бизнесу значительную поддержку



"В настоящее время в регионах ДФО субсидируются 643 инвестиционных проекта на общую сумму 47 млрд рублей <…>. В этом году сельхозтоваропроизводители региона получили льготные инвестиционные кредиты по ставке не более 5% годовых на общую сумму 24 млрд. Введены повышающие коэффициенты господдержки по возмещению прямых понесенных затрат. Компенсируются 25%", — Александр Ткачев.

ПРОБЛЕМЫ

Пока регион не обеспечивает продовольствием даже себя

"Российский Дальний Восток все еще не обеспечивает себя продуктами питания. Процент обеспеченности собственным молоком 44% <...>. Мясом — 25% <...>. Овощами — 30% <...>. Фруктами — 20%", — Александр Ткачев.

"Удельный вес производимой на Дальнем Востоке сельскохозяйственной продукции в общем объеме по стране, к сожалению, самый низкий — 3,2%. Но это говорит и о колоссальных возможностях Дальнего Востока", — Николай Харитонов.

РЕШЕНИЯ

Реализация актуального проекта по созданию Приморского агрохаба

"Мы говорим о дальневосточном агрохабе. Это позволит нам перераспределить потоки, прежде всего, рыбной продукции <…>. Это такой серьезный, стратегический проект, который мы должны реализовать в ближайшие три-пять лет", — Александр Ткачев.

Развитие зерновой инфраструктуры на перспективу

"Конечно, для нас очень важно, если мы говорим об экспорте, и создании зерновой инфраструктуры <…>. Через 10–15–20 лет эта цифра, 120 млн тонн зерна, которой мы сегодня достигли, может увеличиться до 130–150 <…>. Нам нужны мощности перевалки, которых сейчас явно недостаточно <...>. Нам нужно строить Забайкальский зерновой терминал, Зарубинский терминал <…>. Надеюсь, что к 2020 году мы увеличим примерно на 5 млн тонн объем перевалки зерна, и прежде всего — в страны АТР", — Александр Ткачев.