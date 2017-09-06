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7 сентября, 12:35
Глава ВТБ: рынок изменился не в пользу приватизации "Совкомфлота"

Андрей Костин высказал мнение, что приватизация "Совкомфлот" может и не состояться в этом году

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Рынок из-за ряда факторов, в том числе санкций, изменился не в пользу приватизации "Совкомфлота", считает глава ВТБ Андрей Костин. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах ВЭФ-2017. Основным организатором приватизации "Совкомфлота" является "ВТБ Капитал".

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"Рынок, по-моему, сейчас несколько изменился и не в пользу "Совкомфлота", в частности фрахт подешевел. С другой стороны, ожидания инвесторов в отношении новых возможных - возможно, их не будет, но закон принят - каких-то санкций. Я сейчас бы не определял эти сроки (приватизации - прим. ТАСС), понятно, что тема на сегодня не столь быстро решаемая, как она казалась даже год назад", - сказал Костин.

Он высказал мнение, что приватизация "Совкомфлот" может и не состояться в этом году.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает участие в приватизации компании "Совкомфлот", заявил ранее в интервью ТАСС на полях ВЭФ-2017 генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев. При этом фонд не будет покупать большой объем акций, поскольку видит достаточный спрос на них со стороны других инвесторов.

Глава фонда подчеркнул, что в данный момент существует спрос на размещения российских компаний, а отрасль международных морских перевозок выходит из кризиса и активно развивается.

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Теги
ВЭФ-2017Костин, Андрей ЛеонидовичРоссия
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