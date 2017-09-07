РФ и Япония договорились о сотрудничестве в цифровой экономике

Стороны также подписали Меморандум о взаимопонимании по обмену опытом в области повышения производительности труда

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. РФ и Япония договорились о сотрудничестве в сфере цифровой экономики, борьбы с уклонением от уплаты налогов и по целому ряду других вопросов. По итогам переговоров президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ был подписан ряд документов, в том числе Конвенция об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании по обмену опытом в области повышения производительности труда. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и министр экономики, торговли и промышленности Японии приняли совместное заявление о сотрудничестве в области цифровой экономики Хиросигэ Сэко.

Кроме того, были подписаны Меморандум о взаимопонимании по реализации инициатив "Диагностика производительности российских предприятий" и "Подготовка кадров в смежных отраслях" с внедрением информационных технологий, Меморандум о сотрудничестве в области высшего образования, а также Меморандум об обмене информацией по реакторной физике экспериментов, связанных с трансмутацией минорных актинидов при обращении с радиоактивными отходами.