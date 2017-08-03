Дмитрий Конов: "Сибур" реализует большинство своих проектов опережающими темпами

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Председатель правления компании "Сибур" в интервью ТАСС на ВЭФ-2017 – о поставках этана, подписании соглашения с "Газпром" и об инвестициях

Реальный объем поставок "Газпромом" этана на Амурский газохимический комплекс (АГХК) "Сибура" может составить 1,7-1,9 млн тонн в год, при этом оптимальным сроком по определению основных параметров контракта для "Сибура" является третий квартал этого года. При этом вопрос энергообеспечения АГХК, помимо ранее озвученного "Русгидро", компания прорабатывает с компанией "Газпром энергохолдинг", а в перспективе возможен ввод собственных генераций. Одновременно "Сибур" практически полностью освоил кредит Фонда национального благосостояния, предоставленный на крупнейший проект холдинга - "Запсибнефтехим", неизрасходованными остались 15 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума заявил председатель правления компании Дмитрий Конов. — Мы начнем с вопросов про Амурский газохимический комплекс, раз уж мы находимся на востоке нашей страны. Планировалось в августе подписать с "Газпромом" контракт на поставки этана. Было ли это сделано и определены ли параметры сделки? Когда могут быть начаты поставки?

— Мы продолжаем вести переговоры. Для того, чтобы мы могли перейти к стадии расширенного базового проекта с последующим принятием окончательных корпоративных решений о перспективах реализации проекта, необходимо понимать основные параметры контракта. Соответственно, подписание соглашения с "Газпромом" – это необходимый пункт для работы по выбору технологии, партнеров, финансированию и прочим необходимым для реализации проекта аспектам. Мы сейчас уже ведем предварительные переговоры, но официально запустим все процедуры только после подписания контракта. Существует еще один важный фактор - необходимый объем сырья для нашего газохимического комплекса у ГПЗ появится в 2024 году, а это означает, что к этому моменту мы должны закончить строительство ГХК. Для реализации проекта к этому сроку нам необходимо принять окончательно проработанное решение в 2018 году. В связи с этим мы сейчас находимся на важном этапе, когда нам нужно договориться с "Газпромом", чтобы успеть в первоначальные сроки. — А про объемы поставок этана на АГХК? "Газпром переработка Благовещенск" в своих материалах отмечает, что поставки этана на Амурский газохимический комплекс (ГХК) "Сибура" с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) "Газпрома" могут составить до 2,5 млн тонн в год. Это так и есть? — Нужно очень четко разделять, объем этана, который они ("Газпром" — прим. ТАСС) могут произвести и тот объем этана, который мы можем использовать. При любом уменьшении выборки Китаем объема газа пропорционально сокращается объем этана, который будет выделяться на Амурском ГПЗ. Наш потенциальный проект - Амурский ГХК - в случае реализации будет устроен таким образом, что недопоставки этана невозможно потом восполнить. Поэтому объем, который мы можем отбирать, связан с его оптимальным размером мощности. Второй важный фактор – мы не можем позволить себе, чтобы "Газпром" снизил переработку газа и выпуск этана ниже того уровня, на который будет рассчитана мощность Амурского ГПЗ. В связи с этим, мы, скорее, видим объем, который будем покупать от 1,7 млн тонн до 1,9 млн тонн в год. Нам объективно придется так структурировать контракт, когда и если мы договоримся, и именно такая форма будет выгодна "Газпрому". — Вы сказали, что сейчас вы находитесь в некоем ограниченном временном моменте. А "час икс" у вас когда? Когда все-таки планируется выйти на договоренности по объемам поставок? — Оптимальный срок для нас по определению основных параметров контракта с "Газпромом" – это третий квартал этого года. — Я поняла. Тогда по поводу соглашения с "Русгидро" на энергообеспечение АГХК, которое было подписано на полях ПМЭФ. Появились ли другие партнеры по энергообеспечению комплекса, или же можно говорить о том, что этим вопросом займется только "Русгидро"?

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— Мы обсуждаем варианты с несколькими партнерами. Россия – страна со многими источниками энергии. Мы также должны помнить о том, что есть источники энергии, есть сети и стоимость сетей. Есть стоимость энергии и стоимость передачи. И это два фактора, которые нужно принимать во внимание. — А есть предполагаемый объем инвестиций в энергообеспечение комплекса, оценивали? — Сейчас сложно оценивать инвестиции, могу только сказать, что это не сотни миллиардов рублей, но и не миллионы. — Вы сказали, что еще с кем-то ведете переговоры. А можете назвать, с кем конкретно? Возможно "Газпром энергохолдинг"? — Да, с ними в том числе. Еще один вариант – наши собственные генерации, которые тоже надо развивать. Это пока все теоретически. — Следующий вопрос про Индийскую нефтегазовую компанию Reliance Industries Limited. По итогам первого полугодия стало известно, что вы внесли дополнительно 942 млн рублей уставной капитал в ваше совместное предприятие (СП), при этом доля участия "Сибура" в СП не изменилась. Чем обоснована необходимость внесения дополнительных средств в это СП? — Финансированием реализации проекта, которое ведется за счет средств акционеров и кредитных средств. Пропорция владения не поменялась, бюджет не поменялся, это просто связано с тем, что мы приближаемся к завершающей стадии проекта, банковские кредиты уже использовали и сейчас мы обеспечиваем финансирование взносами акционеров в уставный капитал. — Я так правильно понимаю, что тогда и сохраняются планы по запуску производства в следующем году? — Да. — А какая-то более конкретная дата? — Мы ориентируемся на вторую половину 2018 года. Причем в Индии еще есть очень интересная тема – сезон дождей. Когда у них начинается сезон дождей, совершенно невозможно спланировать, как будет идти стройка. — Это как у нас "зимники"? — Примерно, да. У нас на строительной площадке работает 4 тыс. рабочих. В сезон дождей на стройплощадке никого не остается. В этом году, к примеру, работа приостановилась на 2,5 недели из-за непогоды. — То есть у нас в -50 градусов мы работаем, а у них в сезон дождей вообще невозможно? — У нас зимой в среднем, производительность строительного труда падает на 30%. А там, когда проливные дожди, в принципе невозможно работать. — Я даже не представляла себе, на самом деле. Я всегда думала, что мы работаем в самых суровых условиях.

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— У всех стран своя специфика. В Саудовской Аравии, кстати, обратная ситуация. Там все время очень жарко и производительность строительного труда временами тоже сильно падает. — Нам нужно все-таки вернуться к вопросу инвестиций. Можно назвать, сколько на данный момент уже инвестировано с каждой стороны в совместное предприятие? Или общий объем. — Мы не раскрываем объем инвестиций до окончания реализации проектов. Могу сказать, сейчас мы видим, что объем требуемых инвестиций ниже, чем в начале. — А можно какой-то процент назвать, сколько удалось сэкономить? — Это двузначные цифры в процентах. — Поздравляю. А вот то, что касается использования средств Фонда национального благосостояния на "Запсибнефтехим". Предполагалось, что в августе выберете весь объем. Это произошло? — Мы не отчитываемся по итогам августа, только в середине года – это видно в отчетности. — И, получается, прошло еще 2 месяца. — "Сибур" на середину года освоил свыше 90% средств ФНБ, неиспользованными осталось 15 млрд руб. — Нет, это мы в отчетности читали. Но вы же лучше знаете, сколько вы сейчас освоили. Не скажете? — Мы продолжаем осваивать. Есть категории расходов, на которые можно тратить деньги ФНБ, и те, на которые лучше не тратить. Сейчас та стадия, когда расходы в основном связаны с приходом оборудования, оплачиваемого из средств ECA. А закрытие работ российских подрядчиков пока не происходит. В связи с этим использование денег ФНБ ускорить практически невозможно. Но так как вы нас все время об этом спрашиваете, скажу так - у нас есть четкая задача до конца года полностью освоить кредит ФНБ. — А про кредит от Deutsche Bank? — Кредит Deutsche Bank – это как раз ECA финансирование. Как раз тот кредит, который мы выбираем, когда оборудование приходит. Есть открытая линия под гарантию Hermes. Соответственно, это финансирование связано с немецким оборудованием, немецким контентным оборудованием, работой инжиниринговой компании. Заемные средства по этой кредитной линии мы выбираем по мере поставок оборудования и услуг от европейских подрядчиков "ЗапСибНефтехим". — Еще ранее шла речь о заключении нового кредитного соглашения с ВТБ. Предполагалось, что с учетом нового кредитного соглашения общий объем финансирования банком компании может составить до 30 млрд руб., но в раскрытии этого не было отображено. Принято ли это решение? — Это текущая линия, которую открыли в 2016 году, мы в теории можем выбрать до 30 млрд рублей, но пока такой задачи нет. — А с кем-то еще ведете переговоры? — Со всеми и всегда. — Это мой любимый ответ. Ну и недавно вы ввели после реконструкции Южно-Балыкский ГПЗ. Какой у вас следующий проект на очереди? Сколько инвестиций потребуется для модернизации следующих мощностей? На какие показатели планируется выйти после завершения реконструкции? Будете ли корректировать объем инвестпрограммы на этот год?

— Мы планировали объем капитальных вложений в 2017 году на уровне 200 млрд рублей. В первое полугодие мы показали CAPEX в 48,7 млрд рублей, это в основном средства потраченные на "ЗапСибнефтехим". Мы не видим, что нам нужно существенно корректировать инвестпрограмму. В рамках реализации большинства своих проектов, в первую очередь "ЗапСибнефтехима", мы идем опережающими темпами. Причем, скорее всего, нам не придется увеличивать затраты. Более того, наши капитальные вложения рассчитываются в рублях. С учетом разницы текущего курса и того, который мы закладывали, наши капитальные вложения могу быть ниже изначально прогнозируемых. На текущий момент большинство мощностей компании, примерно 70%, - это практически полностью обновленные и новые производства на наших исторических площадках. На 15-20% из оставшихся мощностей мы провели различные мероприятия с целью повышения эффективности производств. Если приводить примеры, то у нас есть проект, который можно оценить как продолжение модернизации Южно-Балыкского ГПЗ. Сейчас в районе этого завода ведется строительство установки глубокой очистки ШФЛУ с производительностью до 1,5 млн тонн ШФЛУ в год для сырьевого обеспечения "ЗапСибНефтехима". Еще из текущих проектов - планируется строительство на тобольской площадке малеинового ангидрида, который сейчас в России не производится, в то же время решения на его основе востребованы в строительстве, автопроме, сельском хозяйстве и других сферах. В этом году принято решение о реализации проекта строительства нового производства пластификатора общего назначения – диоктилтерефталата на пермской площадке. Этот материал применяется в основном в строительстве. — Вы говорите, что курс рубля оказался выше планируемого. А по цене на нефть у вас какие были ориентиры? — Очень похоже на то, что сейчас есть. Может быть, чуть ниже. — А в бюджет у вас сколько было заложено? Или, может, на какую цену вы в следующем году ориентируетесь? — Мы будем ориентироваться на те цифры, которые будет использовать правительство в прогнозе в бюджете страны. — Последние антироссийские санкции, которые США ввели 2 августа, как-то на вас влияют? Занимаетесь ли вы в связи с этим активнее вопросами импортозамещения? — Это две разные темы. Вопросами импортозамещения мы и так занимаемся. Значение и возможные последствия санкций, которые введены 2 августа, как я понимаю, еще до конца никто не может понять. Пока эффекта для нас мы не видим. В условиях общей неблагоприятной обстановки, и такой, скорее негативной, чем позитивной динамики и неопределенности стараемся прогнозов не делать. — Согласна с вами. Кстати, вы же здесь, на форуме, подписали соглашение с Агентством по технологическому развитию. — Да, пока по одному проекту – называется он "малеиновый ангидрид" — Да, я выучила эти слова.

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