Глава правления: инвестпрограмма "Сибура" в 2017 г. может снизиться из-за курсовой разницы

Как сообщалось ранее, объем инвестиций "Сибура" на 2017 год запланирован на уровне 200 млрд рублей, что на 37,3% выше показателя предыдущего года

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиционной программы "Сибур Холдинга" по итогам 2017 года может снизиться с заявленных 200 млрд рублей из-за курсовой разницы, сообщил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума председатель правления компании Дмитрий Конов.

"Мы не видим, что нам нужно существенно корректировать инвестпрограмму. В рамках реализации большинства своих проектов, в первую очередь "Запсибнефтехим", мы идем опережающими темпами. Причем, скорее всего, нам не придется увеличивать затраты в связи с этим. Более того - наши капитальные вложения рассчитываются в рублях. С учетом разницы текущего курса и того, которым мы закладывали, наши капитальные вложения могу быть ниже изначально прогнозируемых", - сказал он.

Как сообщалось ранее, объем инвестиций "Сибура" на 2017 год запланирован на уровне 200 млрд рублей, что на 37,3% выше показателя предыдущего года. Предполагается, что большая часть средств будет направлена на финансирование "Запсибнефтехима".

Вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания "Сибур" работает на 23 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. Численность сотрудников группы превышает 28 тыс. человек. Компания реализует продукцию более чем 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.