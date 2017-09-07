Минтранс РФ представит ЕЭК проект межправсоглашения по созданию аналога МАК

По словам министра транспорта Максима Соколова, это произойдет уже в понедельник

САЛОНИКИ, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ 11 сентября представит Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) проект межправительственного соглашения по созданию евразийской комиссии по расследованию авиапроисшествий, которая должна стать аналогом Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Как сообщил ТАСС министр транспорта РФ Максим Соколов, он планирует обсудить этот вопрос с председателем Коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном.

"Сегодня передам лично", - сказал он.

Комментируя вопрос о сроках создания Евразийской комиссии по авиапроисшествиям, глава Минтранса сказал: "Мы постараемся действовать быстро".

В интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума Соколов говорил, что Минтранс на этой неделе представит в ЕЭК проект межправсоглашения о создании Евразийской комиссии по авиапроисшествиям. По словам главы Минтранса РФ, его коллеги из Киргизии, Армении, Казахстана и Белоруссии позитивно относятся к созданию этой комиссии.

Он отметил, что новая структура будет открыта и для государств, не входящих в ЕврАзЭС, и начнет работу в 2018 году.

Необходимость создания такого органа в рамках ЕврАзЭС обусловлена тем, что формат Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пока не позволяет принимать решения способом консенсуса, ранее говорил Соколов.