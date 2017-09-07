Проект строительства включен в государственную стратегию развития транспортной системы России

САЛОНИКИ, 11 сентября. /ТАСС/. РЖД к концу 2017 года детализируют предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта по строительству перехода на Сахалин. Об этом журналистам сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"К концу декабря более детальная стадия предварительного ТЭО (перехода на Сахалин - прим. ред.) будет разработана "Российскими железными дорогами", - сказал он.

Ранее первый вице-президент РЖД Александр Мишарин сообщил ТАСС, что транспортный переход на Сахалин по ТЭО предусмотрен как мост.

Реанимация планов

О реанимировании планов соединения Сахалина с континентальной частью страны во время ежегодной "Прямой линии" 15 июня сообщил президент России Владимир Путин. Проект строительства перехода в двух вариантах - мост или тоннель - включен в государственную стратегию развития транспортной системы России.

Рассматривается он и как часть другого более крупного начинания - оно предполагает сухопутное соединение РФ и Японии через Сахалин. В этом случае обе страны получат существенные выгоды, например, начнет действовать транспортный коридор, позволяющий, по оценкам, обрабатывать более 40 млн тонн грузов в год.

Объем инвестиций в создание транспортного перехода с материка на Сахалин составляет около 500 млрд рублей, заявлял 6 сентября министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме. По его словам, проект может быть реализован уже в первой половине следующего десятилетия.

Ранее Мишарин в интервью ТАСС говорил, что РЖД и Министерство инфраструктуры и транспорта Японии создали рабочую группу для проработки проекта создания транспортного перехода между Россией и Японией, частью которого станет переход на Сахалин.