Владимир Мау: заливание деньгами не станет стимулом для развития Дальнего Востока

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В интервью ТАСС ректор РАНХиГС Владимир Мау рассказал о развитии Дальнего Востока, решении проблем в регионе и в чем залог успешного стимулирования роста регионов в современных условиях

Ректор РАНХиГС Владимир Мау в рамках ВЭФ-2017 в интервью ТАСС рассказал о том, насколько реально ускорить рост инвестиций в экономику Дальнего Востока и в чем залог успешного стимулирования роста регионов в современных условиях. — Владимир Александрович, какие, на ваш взгляд, дополнительные меры могло бы предложить правительство для стимулирования инвестиций на Дальний Восток? Чего не хватает сейчас для развития инвестиционного климата региона?

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— Я вижу несколько проблем, связанных с инвестиционным климатом. Причем две из них не являются нашими российскими проблемами. Если посмотрим на большинство развитых стран мира, ведущих, развивающихся, мы почти везде увидим, что инвестиции оказываются ниже сбережений на 3–6 п.п. ВВП. Это общая проблема. Кроме того, одним из факторов, тормозящих инвестиции, является технологическая неопределенность. Мир живет в условиях такой резкой смены технологической парадигмы, при которой инвестиции, выходящие за период 1–2 года, могут оказаться неэффективны, потому что вы не знаете, в каком мире окажетесь через 5 лет. Это очень серьезный вызов всем ведущим странам мира и бизнесу. Но есть и проблемы, связанные с национальной спецификой инвестиционного климата. О них говорят все, начиная с президента. Большинство факторов, связанных с инвестклиматом, имеет неэкономический характер. То есть здесь есть консенсус относительно национальных мер, которые могут способствовать росту инвестиций. Но еще хочу подчеркнуть, они не могут отменить проблему глобальной технологической неопределенности. И наконец, есть действительно дальневосточная специфика. Она связана с тем, что это один из наиболее динамично растущих регионов мира, и при этом предпринимательская активность здесь недостаточно высока. Но это отдельный комплекс задач и проблем, на мой взгляд, не решаемый финансовым вливанием. Таким образом, на мой взгляд, проблема стимулирования бизнеса на Дальнем Востоке — это не проблема льгот или долларов, это гораздо более сложная и глубокая проблема, когда мы должны объяснить, почему вкладывать сюда лучше, чем, например, в Китай или в Южную Корею. — То есть это не проблема льгот или человеческого капитала? — Это точно не проблема льгот или человеческого капитала. Вот, например, говорят, что нужно повысить качество образования в регионе, и все будет хорошо. Но чем лучше будет здесь качество образования при том же экономическом спросе на этих людей, тем выше будет отток образованных людей, так как экономика должна быть способна поглощать выпускников этих вузов. А без этого лучшее образование только стимулирует их отъезд. Другой фактор — качество управления. Это и образовательная проблема, и проблема среды, которая здесь формируется. То есть я хочу сказать, что было бы очень неправильно и большим самообманом говорить, что есть простая проблема, и если ее решить, то все будет хорошо. Проблема развития Дальнего Востока достаточно сложна, и она не решается одной, двумя или тремя мерами. И она точно не решается заливанием экономики деньгами. — А какими методами все-таки решаются проблемы в регионе?

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