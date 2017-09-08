Владимир Мау: заливание деньгами не станет стимулом для развития Дальнего Востока

В интервью ТАСС ректор РАНХиГС Владимир Мау рассказал о развитии Дальнего Востока, решении проблем в регионе и в чем залог успешного стимулирования роста регионов в современных условиях
Ректор РАНХиГС Владимир Мау в рамках ВЭФ-2017 в интервью ТАСС рассказал о том, насколько реально ускорить рост инвестиций в экономику Дальнего Востока и в чем залог успешного стимулирования роста регионов в современных условиях.
— Владимир Александрович, какие, на ваш взгляд, дополнительные меры могло бы предложить правительство для стимулирования инвестиций на Дальний Восток? Чего не хватает сейчас для развития инвестиционного климата региона?
— Я вижу несколько проблем, связанных с инвестиционным климатом. Причем две из них не являются нашими российскими проблемами. Если посмотрим на большинство развитых стран мира, ведущих, развивающихся, мы почти везде увидим, что инвестиции оказываются ниже сбережений на 3–6 п.п. ВВП. Это общая проблема. Кроме того, одним из факторов, тормозящих инвестиции, является технологическая неопределенность. Мир живет в условиях такой резкой смены технологической парадигмы, при которой инвестиции, выходящие за период 1–2 года, могут оказаться неэффективны, потому что вы не знаете, в каком мире окажетесь через 5 лет. Это очень серьезный вызов всем ведущим странам мира и бизнесу.
Но есть и проблемы, связанные с национальной спецификой инвестиционного климата. О них говорят все, начиная с президента. Большинство факторов, связанных с инвестклиматом, имеет неэкономический характер. То есть здесь есть консенсус относительно национальных мер, которые могут способствовать росту инвестиций. Но еще хочу подчеркнуть, они не могут отменить проблему глобальной технологической неопределенности.
И наконец, есть действительно дальневосточная специфика. Она связана с тем, что это один из наиболее динамично растущих регионов мира, и при этом предпринимательская активность здесь недостаточно высока. Но это отдельный комплекс задач и проблем, на мой взгляд, не решаемый финансовым вливанием.
Таким образом, на мой взгляд, проблема стимулирования бизнеса на Дальнем Востоке — это не проблема льгот или долларов, это гораздо более сложная и глубокая проблема, когда мы должны объяснить, почему вкладывать сюда лучше, чем, например, в Китай или в Южную Корею.
— То есть это не проблема льгот или человеческого капитала?
— Это точно не проблема льгот или человеческого капитала. Вот, например, говорят, что нужно повысить качество образования в регионе, и все будет хорошо. Но чем лучше будет здесь качество образования при том же экономическом спросе на этих людей, тем выше будет отток образованных людей, так как экономика должна быть способна поглощать выпускников этих вузов. А без этого лучшее образование только стимулирует их отъезд.
Другой фактор — качество управления. Это и образовательная проблема, и проблема среды, которая здесь формируется. То есть я хочу сказать, что было бы очень неправильно и большим самообманом говорить, что есть простая проблема, и если ее решить, то все будет хорошо. Проблема развития Дальнего Востока достаточно сложна, и она не решается одной, двумя или тремя мерами. И она точно не решается заливанием экономики деньгами.
— А какими методами все-таки решаются проблемы в регионе?
— Я, наверное, скажу банальность — эффективностью регионального и центрального государственного управления. Если вы посмотрите на те тренды, которые явно вырисовываются из нынешнего глобального кризиса, то для меня один из важнейших уроков то, что дешевизна труда или обилие природных ресурсов перестают быть факторами регионального развития. Ключевым фактором становится качество государственного управления и современные технологии, которые не требуют длинных инвестиций.
Вот, к примеру, сланцевые нефть и газ отличаются от традиционных не тем, что вот там сланец или вертикальное бурение, а тем, что вам не нужны очень большие инвестиции и, соответственно, вам не нужен очень длительный период окупаемости. Вы можете быстро начать производство, быстро его свернуть. В этих технологиях важен не дешевый труд, а близость разработки, потому что это новейшая технология, и выпускаемая продукция должна быть заточена под конкретного потребителя — это не предмет массового производства. И в этих условиях качество государственного управления оказывается более значимым фактором, чем природный или человеческий ресурс. Потому что человеческие ресурсы — это, скорее, дорогой квалифицированный труд, который можно пригласить за собой туда, где высокое качество госуправления, а не дешевая рабочая сила.
— Возвращаясь к потенциалу Дальнего Востока, на ваш взгляд, о каких можно говорить темпах увеличения роста инвестиций, если предположить, что правительство пойдет на эти комплексные реформы? Какой результат может быть в самом оптимальном варианте?
— Вы знаете, любой. Еще раз хочу подчеркнуть, это не чисто проблема Дальнего Востока. Это проблема не только региональная, но национальная и глобальная. То есть вот будет глобальный рост — на Дальнем Востоке будут лучшие условия для роста.
— Насколько вы оцениваете ситуацию в России как благоприятную в условиях ужесточения санкций, в условиях снижения цен на нефть, несмотря на соглашение ОПЕК? Какие перспективы у российской экономики в среднесрочной перспективе?
— В среднесрочной перспективе российская экономика полностью зависит от усилий российского общества и российских властей. У нас почти нет ничего нерукотворного. Но, к примеру, ситуация с нефтяными ценами и соглашением ОПЕК, — я бы сказал, что это один из важнейших и благоприятнейших факторов развития российской экономики, так как рост цен на нефть и их падение было бы достаточно неприятным, поскольку оно бы существенно дестабилизировало макроэкономическую и макрополитическую ситуацию. В обоих случаях это обернулось бы большей инфляцией и, следовательно, более высокими процентными ставками. И вот это очень сильно дестабилизировало бы ту политику, которую проводят в последние годы денежные власти. Ситуация с санкциями, конечно, крайне неприятна, но она неприятна больше в среднедолгосрочной перспективе, поскольку в силу того, что российская экономика, в отличие от китайской, является открытой, российская экономика должна ориентироваться в значительной мере на экспорт, и в этом смысле нам неблагоприятен режим санкций. Но, с другой стороны, взять предыдущие санкции: достаточно очевидно, что российская экономика более или менее успешно к ним адаптировалась. Как дальше будет — это, скорее, технологическая проблема, нежели товарная.
Беседовала Лана Самарина