МИД Японии и РФ согласовывают встречу глав ведомств в Нью-Йорке на следующей неделе

Министр иностранных дел Японии Таро Коно отметил, что хотел бы провести переговоры с Сергеем Лавровым 18 сентября

ТОКИО, 15 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Министерства иностранных дел Японии и России согласовывают возможность встречи глав ведомств Таро Коно и Сергея Лаврова на полях Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке на следующей неделе. Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в японском внешнеполитическом ведомстве по итогам телефонного разговора министров, которые по иницативе японской стороны обсудили ракетный пуск КНДР.

"Стороны договорились провести согласование их [возможной] встречи на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе, и обсудить различные вопросы, включая проблему Северной Кореи", - сказали в пресс-службе, отметив при этом, что на данный момент нет ясности относительно сроков возможных консультаций.

Вместе с тем в официальном сообщении МИД Японии по итогам телефонных переговоров говорится, что в ходе разговора Коно выразил желание сотрудничать с Россией в отношении северокорейской проблемы. Сам министр, отвечая на вопросы журналистов на выходе из здания МИД, сказал, что хотел бы встретиться с Лавровым 18 сентября. При этом, как говорится в сообщении ведомства, Коно выразил желание обсудить не только ситуацию вокруг КНДР, но и конкретизацию договоренностей, достигнутых во время недавней встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ во Владивостоке.