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Эксперт: "Алмаз-Антей" сохранил место в рейтинге из-за ГОЗ и иностранных контрактов

Армия и ОПК Оборонно-промышленный комплекс Воздушно-космическая оборона
14 сентября, 19:08 UTC+3
Российской Концерн ВКО второй раз подряд занял 11-е место в рейтинге Defense News
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" сохранил 11-е место в рейтинге Топ-100 Defense News, несмотря на стагнацию рынка вооружений и санкции в отношении компании, из-за большого гособоронзаказа от Вооруженных сил РФ и активной работы с иностранными партнерами. Такую точку зрения высказал в среду военный эксперт Александр Михайлов.

Он напомнил, что "Алмаз-Антей" второй раз подряд занял 11-е место в рейтинге Defense News.

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"Концерн сумел повысить продажи военной продукции и закрепить свои позиции в мировом рейтинге в условиях жесткого санкционного давление Запада: в 2015 году рублевая выручка концерна "Алмаз-Антей" выросла более чем на треть по сравнению с 2014 годом, а в долларах США, пусть и снизилась до 6,97 млрд, но лишь под влиянием снижения курса рубля", - отметил эксперт.

"Такие результаты стали возможными, благодаря эффективной работе "Алмаз-Антея" на международных площадках - с иностранными заказчиками, - а также большому объему ГОЗ на продукцию Концерна со стороны Министерства обороны", - считает эксперт.

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Он добавил, что концерн сохранил позиции на фоне пятилетней стагнации мирового рынка оружия, падающего в среднем до 1,5-2% в год, что прямо следует из данных Defense News.

Михайлов отмечает, что лидирующие позиции в мировом Топ-100 рейтинга остаются за американскими гигантами Lockheed Martin и Boeing, а также британской компанией BAE Systems. "При этом проблемы испытывают практически все участники рынка: объемы выручки той же BAE Systems, занимающей третье место в списке, в 2015 году снизились, как и у целого ряда других компаний, - в том числе из первой десятки рейтинга", - добавил он.

По словам эксперта, нельзя утверждать, что ограничения со стороны западных партнёров не оказали влияния на экономическую деятельность концерна.

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"Компании пришлось, например, значительно повысить расходы на импортозамещение комплектующих изделий. Однако теперь большинство иностранных компонентов успешно заменены на отечественные аналоги. Кроме того, "Алмаз-Антей" сумел также переориентироваться на другие рынки, и теперь активно расширяет сотрудничество, например, с партнерами из Азии и Африки", - пояснил он.

По словам Михайлова, в связи с санкциями и ослаблением рубля проблемы у "Алмаз-Антея" появились и в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: в отличие от "докризисного" 2014 года, бюджетное финансирование этих работ, проводимых концерном в 2015 году, снизилось в разы, и теперь осуществляется практически полностью за счет собственных средств холдинга.

"В тоже время, в условиях импортозамещения концерн начал развивать свои производственные возможности по многим направлениям, которые раньше не входили в зону его компетенций", - добавил он.

Инфографика Основные зенитные ракетные системы и комплексы Концерна ВКО &quot;Алмаз - Антей&quot; Основные зенитные ракетные системы и комплексы Концерна ВКО "Алмаз - Антей"

Основные зенитные ракетные системы и комплексы морского и сухопутного базирования Концерна ВКО "Алмаз - Антей" - в инфографике ТАСС

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