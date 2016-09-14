Эксперт: "Алмаз-Антей" сохранил место в рейтинге из-за ГОЗ и иностранных контрактов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" сохранил 11-е место в рейтинге Топ-100 Defense News, несмотря на стагнацию рынка вооружений и санкции в отношении компании, из-за большого гособоронзаказа от Вооруженных сил РФ и активной работы с иностранными партнерами. Такую точку зрения высказал в среду военный эксперт Александр Михайлов.

Он напомнил, что "Алмаз-Антей" второй раз подряд занял 11-е место в рейтинге Defense News.

"Концерн сумел повысить продажи военной продукции и закрепить свои позиции в мировом рейтинге в условиях жесткого санкционного давление Запада: в 2015 году рублевая выручка концерна "Алмаз-Антей" выросла более чем на треть по сравнению с 2014 годом, а в долларах США, пусть и снизилась до 6,97 млрд, но лишь под влиянием снижения курса рубля", - отметил эксперт.

"Такие результаты стали возможными, благодаря эффективной работе "Алмаз-Антея" на международных площадках - с иностранными заказчиками, - а также большому объему ГОЗ на продукцию Концерна со стороны Министерства обороны", - считает эксперт.

Он добавил, что концерн сохранил позиции на фоне пятилетней стагнации мирового рынка оружия, падающего в среднем до 1,5-2% в год, что прямо следует из данных Defense News.

Михайлов отмечает, что лидирующие позиции в мировом Топ-100 рейтинга остаются за американскими гигантами Lockheed Martin и Boeing, а также британской компанией BAE Systems. "При этом проблемы испытывают практически все участники рынка: объемы выручки той же BAE Systems, занимающей третье место в списке, в 2015 году снизились, как и у целого ряда других компаний, - в том числе из первой десятки рейтинга", - добавил он.

По словам эксперта, нельзя утверждать, что ограничения со стороны западных партнёров не оказали влияния на экономическую деятельность концерна.

"Компании пришлось, например, значительно повысить расходы на импортозамещение комплектующих изделий. Однако теперь большинство иностранных компонентов успешно заменены на отечественные аналоги. Кроме того, "Алмаз-Антей" сумел также переориентироваться на другие рынки, и теперь активно расширяет сотрудничество, например, с партнерами из Азии и Африки", - пояснил он.

По словам Михайлова, в связи с санкциями и ослаблением рубля проблемы у "Алмаз-Антея" появились и в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: в отличие от "докризисного" 2014 года, бюджетное финансирование этих работ, проводимых концерном в 2015 году, снизилось в разы, и теперь осуществляется практически полностью за счет собственных средств холдинга.

"В тоже время, в условиях импортозамещения концерн начал развивать свои производственные возможности по многим направлениям, которые раньше не входили в зону его компетенций", - добавил он.