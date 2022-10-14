О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года

РАБАТ, 9 октября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Среди тысяч делегатов предстоящего 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) есть одна участница, к которой может быть приковано немалое внимание и организаторов, и средств массовой информации. Причиной тому ее необычное для россиян имя, которое будет на слуху у всего мира в ближайшие несколько недель. 22-летняя представительница Нигерии Сочи Огбонна едет в Россию, уже зная, что является "тезкой" всемирно известного курорта на побережье Черного моря, где пройдет основная часть программы фестиваля.

"Хочу признаться, что родители меня назвали не в честь российского города Сочи. Это имя, распространенное в племени, к которому я отношусь", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС Огбонна.

"Я впервые поеду в Россию. Это моя мечта, которая становится реальностью, - продолжала делиться своими мыслями девушка. - Очень рада, что мне представилась возможность оказаться в делегации, отправляющейся на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, увидеть большие знаменитые города - Москву и Сочи".

Нигерийка не скрывает, что ожидает встречи с новой для себя страной с большим предвкушением. "Я выросла в жаркой Нигерии и, конечно, знаю, что климат в России гораздо более прохладный. Поэтому я беру в поездку теплую одежду и надеюсь, что российская погода встретит меня приветливо", - говорит она.

"Я очень хочу найти в России новых друзей, завести знакомства с представителями разных народов. И, честно говоря, я рассчитываю обрести популярность и даже, возможно, стать знаменитой, раз уж мое имя совпадает по звучанию с названием города Сочи, где будет проходить столь масштабное мероприятие", - признается собеседница корреспонденту ТАСС.

Огбонна живет в нигерийском штате Кадуна, а учится в городе Ибадан. "Я единственная из своего города, кто поедет на фестиваль в Россию. Мои родители и близкие очень рады за меня. Уверена, мне будет, что рассказать им после возвращения", - заключает она.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.