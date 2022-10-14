Необычный дуэт с Валентиной Терешковой

Певица отметила, что на конкурсах выступающие живут и стараются донести до жюри и до публики смысл спетого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народная артистка СССР Эдита Пьеха, завоевавшая 60 лет назад золотую медаль на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, посоветовала нынешним участникам фестиваля молодежи, который пройдет в Москве и Сочи, быть искренними, чтобы добиться успеха в конкурсе.

"Конечно, у этих молодых людей, в отличие от нашего поколения, другие идеалы, другая музыка, другое мироощущение. Им надо "зажигать". Но могу пожелать им главное: быть на высоте и, выступая, быть искренними и понимать, зачем ты выступаешь и о чем ты будешь петь, потому что на конкурсах не "зажигают". На конкурсах живут и стараются донести до жюри и до публики то, о чем ты поешь", - сказала Пьеха в беседе с корркспондентом ТАСС.

Она призналась, что золото двух всемирных фестивалей молодежи и студентов - в Москве в 1957 году и в Софии в 1968-м - отразилось на ее творческой судьбе. В московском фестивале Пьеха участвовала как студентка Ленинградского государственного университета в составе молодежного ансамбля "Дружба". Ей было тогда 20 лет, и она еще плохо говорила по-русски, потому что недавно приехала на учебу в Советский Союз из Польши.

"Программа наша называлась "Песни народов мира", я пела в ней на русском, польском, немецком и французском языках. Отбор мы прошли успешно и вот оказались на фестивале. Он вспоминается как необыкновенный праздник из множества встреч, лиц, концертов. Для меня это была просто радость - я радовалась всегда, когда надо было петь", - рассказала Пьеха.

Певица вспоминает, как "выступали целыми днями на разных площадках под открытым небом, на улицах были выстроены сценические подиумы, где пели и танцевали артисты из разных стран". Самой памятной в фестивальной программе стала для Пьехи песня "Червоный автобус" Владислава Шпильмана - того самого, о котором Роман Полански снял фильм "Пианист". "Это был мой коронный номер", - вспоминает певица.

После успеха на московском фестивале ансамбль "Дружба" был принят в "Ленэстраду" и начал свою профессиональную гастрольную деятельность.

Необычный дуэт с Валентиной Терешковой

В те времена Пьехе, студентке университета, приходилось совмещать концертную деятельность с учебой и освоением русского языка. Она вспоминает, что, готовясь к экзамену по политэкономии, читала "Капитал" Карла Маркса со словарем, потому что "билеты по политэкономии надо было вызубрить наизусть". Зато на триумфальный для нее Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Софии в 1968 году Пьеха приехала уже как певица с большим русским репертуаром.

"Софию я помню прекрасно. Особенно волнующей для меня была церемония открытия. Во главе советской делегации мне доверили нести транспарант "СССР" вместе с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой, моей знаменитой ровесницей. Она побывала в космосе, а я - в тридцати странах мира", - рассказывает Пьеха.

На этот фестиваль также пришлось проходить строгий отбор, готовить особый репертуар к конкурсу политической песни. У нее в репертуаре было три песни: "Никогда не бывать смертям", "Огромное небо" и "Следующий".

"После моего выступления на сцену поднялся председатель жюри конкурса песен протеста, француз, и объявил, что жюри большинством голосов присудило первое место песне "Огромное небо". Я потеряла дар речи, я не знала, что это конкурс. И слава богу, потому что если бы знала, то, наверное, очень бы волновалась", - рассказала она.

Золотые медали за эту победу получили, кроме Пьехи, композитор Оскар Фельцман и поэт Роберт Рождественский. Песня "Огромное небо" на многие годы осталась в репертуаре Пьехи.

Язык искусства - самый интернациональный

Певица говорит, что с удовольствием вспоминает о фестивалях, в которых ей довелось участвовать, не только потому, что это увенчалось для нее какими-то наградами, а и потомку, что эти события - память о молодости, полной надежд, радостей, преодолений.

"В юном возрасте это будоражит кровь, сознание, эмоции. Потому что молодость как раз живет эмоциями такими. И я счастлива, что и на том, и на другом фестивале ощутила свою причастность к чему-то большому и важному", - сказала она.

"Мы жили одними чувствами. Это в крови у молодости. И судьба меня удостоила того, чтобы пережить такие эмоции. Это было здорово, это было просто великолепно", - говорит Пьеха.

Она признает, что, объехав весь мир, на собственном примере убедилась в том, что "язык искусства - самый интернациональный по своей сути". "Замечательное высокое искусство понятно любой национальности. И поэтому такие фестивали, такие форумы молодежные должны призывать к тому, чтобы люди как можно больше вникали в культуру другой страны, другого континента, ибо это объединяет людей и народы. Настоящее искусство не нуждается в переводчиках", - убеждена певица.

Фестиваль-2017

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.