Сочи встречает участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов бархатным сезоном

В первые дни фестиваля ожидаются небольшие осадки

СОЧИ, 13 октября. /ТАСС/. Погода в дни Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 15 по 22 октября, будет соответствовать климатическим нормам и так называемому бархатному сезону. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в сочинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В октябре средняя месячная температура воздуха на Черноморском побережье ожидается около и выше нормы, месячное количество осадков - также в пределах нормы. Нормой для прибрежной зоны Сочи является среднесуточная температура воздуха выше 15,4 градусов тепла. В октябре наблюдается, в среднем, 8-10 дней с дождями, норма по месячной сумме осадков составляет 158 мм", - уточнили в центре.

Но специалисты не исключают, что капризный субтропический климат может преподнести участникам фестиваля сюрприз в виде дождливой погоды. Небольшие осадки пройдут в первые дни молодежного форума.

"На Черноморском побережье 15 октября ночью ожидается 9-14 градусов тепла, днем 14-19 градусов, местами до 22 градусов выше ноля", - отметили в гидрометцентре Сочи.

По прогнозам Краснодарского краевого гидрометцентра, повышение дневных температур до 20 градусов в регионе ожидается к концу третьей декады октября.

"В конце октября - начале ноября на всей Кубани ожидают бабье лето", - отметили в региональном гидрометцентре. Температура морской воды у берегов Сочи составляет 21-22 градуса, многие туристы еще продолжают купальный сезон.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX фестиваля.