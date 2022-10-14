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В 2017 году наша страна примет фестиваль в третий раз

ТАСС-ДОСЬЕ. 14-22 октября 2017 года Россия примет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС). В первый день, 14 октября, в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества. Основные мероприятия, в том числе официальные церемонии открытия (15 октября) и закрытия (21 октября), пройдут в Сочи. XIX ВФМС станет третьим фестивалем, проведенным в нашей стране. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о шестом и двенадцатом фестивалях, прошедших в СССР в 1957 и 1985 годах. VI ВФМС В 1957 году Всемирный фестиваль молодежи и студентов впервые состоялся на территории СССР. VI ВФМС проходил в Москве в течение двух недель - с 28 июля по 11 августа. Он собрал 34 тыс. участников из 131 страны мира. Эмблему фестиваля придумал московский художник-график Константин Кузгинов. Автор выбрал цветок с пятью разноцветными лепестками, которые символизировали континенты. Красный цвет олицетворял Европу, желтый - Азию, синий - Америку, фиолетовый - Африку, зеленый - Австралию. В сердцевине цветка был изображен глобус с надписью "За мир и дружбу". В рамках подготовки к фестивалю в Москве были построены новые гостиничные комплексы "Турист" (1956) и "Украина" (1957) и возведен спортивный комплекс в Лужниках (1956; ныне - стадион "Лужники"), на нем состоялись церемонии открытия и закрытия VI ВФМС. В преддверии фестиваля на Центральном телевидении СССР была создана молодежная редакция "Фестивальная".

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В Москве появился проспект Мира (объединил 1-ю Мещанскую, Б. Алексеевскую, Б. Ростокинскую улицы, Троицкое шоссе и часть Ярославского шоссе). По нему проследовали делегации в день открытия фестиваля. Участниками форума на северо-западе столицы был заложен Парк дружбы, а берущая начало от парка улица в 1964 году получила название "Фестивальная". В дни фестиваля проходили международные и национальные концерты, цирковые представления, конкурсы, выставки, встречи и семинары, театральные постановки и кинопоказы (в кинотеатрах "Ударник", "Колизей", "Форум", "Художественный"), шахматные матчи, спортивные состязания по различным видам спорта и др. Был открыт бесплатный доступ в Московский Кремль, в Грановитой палате организовывались балы. В Парке им. Горького прошла выставка художников-абстракционистов с участием американца Джексона Поллока. На фестивале впервые прозвучала песня Василия Соловьева-Седого на стихи Михаила Матусовского "Подмосковные вечера". Один из конкурсов впоследствии стал телепередачей "Вечер веселых вопросов" (ныне - КВН). В числе лауреатов фестиваля были клоун Олег Попов, певицы Эдита Пьеха, София Ротару, Нани Брегвадзе, солист балета Марис Лиепа и др. VI ВФМС в Москве стал одним из знаковых событий эпохи оттепели, первым международным мероприятием в СССР, в котором приняли участие тысячи иностранных гостей. На фестивале они получили возможность неформально общаться с гражданами Советского Союза. Фестиваль положил начало широкому распространению "западной" моды, повышению интереса к иностранной массовой культуре. XII ВФМС В 1985 году Москва во второй раз принимала молодежный форум. XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел с 27 июля по 3 августа. В нем приняли участие 26 тыс. человек из 157 стран мира. Эмблемой XII ВФМС была созданная еще в 1957 году ромашка с пятью разноцветными лепестками, символизирующими континенты. Однако в сердцевине цветка на фоне глобуса вместо надписи "За мир и дружбу" было помещено графическое изображение голубя - символа мира. Автором обновленной эмблемы стал художник Рафаэль Масаутов. Талисманом фестиваля была "Катюша" - русская красавица в сарафане и кокошнике. По традиции фестиваль начался с торжественного шествия его участников. 27 июля с Маршем мира члены делегаций прошли по крупным магистралям столицы, в частности по Комсомольскому проспекту. Открытие, а также закрытие мероприятия состоялось на Центральном стадионе им. В. И. Ленина (ныне - "Лужники"). Фестивальный факел был зажжен легендарным военным летчиком Иваном Кожедубом от Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата у стен Кремля. Затем на стадион его доставили факелоносцы - лауреат премии Ленинского комсомола, слесарь-сборщик Павел Ратников и аспирантка, дочь первого космонавта планеты Галина Гагарина. После зажжения фестивальной чаши прозвучал "Гимн демократической молодежи мира". Фестиваль длился восемь дней. Проходили встречи и семинары, дискуссии и круглые столы, митинги, различные выставки и конкурсы, концерты художественных коллективов делегаций и профессиональных артистов, массовые гуляния. Были организованы спортивные состязания, в том числе забеги на "фестивальную милю" (1985 м) и товарищеские встречи по различным видам спорта (хоккею, баскетболу, волейболу). "Забег мира" открыл председатель Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч.

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