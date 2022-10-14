В 2017 году наша страна примет фестиваль в третий раз
ТАСС-ДОСЬЕ. 14-22 октября 2017 года Россия примет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС). В первый день, 14 октября, в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества. Основные мероприятия, в том числе официальные церемонии открытия (15 октября) и закрытия (21 октября), пройдут в Сочи.
XIX ВФМС станет третьим фестивалем, проведенным в нашей стране.
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о шестом и двенадцатом фестивалях, прошедших в СССР в 1957 и 1985 годах.
В 1957 году Всемирный фестиваль молодежи и студентов впервые состоялся на территории СССР. VI ВФМС проходил в Москве в течение двух недель - с 28 июля по 11 августа. Он собрал 34 тыс. участников из 131 страны мира.
Эмблему фестиваля придумал московский художник-график Константин Кузгинов. Автор выбрал цветок с пятью разноцветными лепестками, которые символизировали континенты. Красный цвет олицетворял Европу, желтый - Азию, синий - Америку, фиолетовый - Африку, зеленый - Австралию. В сердцевине цветка был изображен глобус с надписью "За мир и дружбу".
В рамках подготовки к фестивалю в Москве были построены новые гостиничные комплексы "Турист" (1956) и "Украина" (1957) и возведен спортивный комплекс в Лужниках (1956; ныне - стадион "Лужники"), на нем состоялись церемонии открытия и закрытия VI ВФМС. В преддверии фестиваля на Центральном телевидении СССР была создана молодежная редакция "Фестивальная".
В Москве появился проспект Мира (объединил 1-ю Мещанскую, Б. Алексеевскую, Б. Ростокинскую улицы, Троицкое шоссе и часть Ярославского шоссе). По нему проследовали делегации в день открытия фестиваля. Участниками форума на северо-западе столицы был заложен Парк дружбы, а берущая начало от парка улица в 1964 году получила название "Фестивальная".
В дни фестиваля проходили международные и национальные концерты, цирковые представления, конкурсы, выставки, встречи и семинары, театральные постановки и кинопоказы (в кинотеатрах "Ударник", "Колизей", "Форум", "Художественный"), шахматные матчи, спортивные состязания по различным видам спорта и др. Был открыт бесплатный доступ в Московский Кремль, в Грановитой палате организовывались балы. В Парке им. Горького прошла выставка художников-абстракционистов с участием американца Джексона Поллока.
На фестивале впервые прозвучала песня Василия Соловьева-Седого на стихи Михаила Матусовского "Подмосковные вечера". Один из конкурсов впоследствии стал телепередачей "Вечер веселых вопросов" (ныне - КВН). В числе лауреатов фестиваля были клоун Олег Попов, певицы Эдита Пьеха, София Ротару, Нани Брегвадзе, солист балета Марис Лиепа и др.
VI ВФМС в Москве стал одним из знаковых событий эпохи оттепели, первым международным мероприятием в СССР, в котором приняли участие тысячи иностранных гостей. На фестивале они получили возможность неформально общаться с гражданами Советского Союза. Фестиваль положил начало широкому распространению "западной" моды, повышению интереса к иностранной массовой культуре.
В 1985 году Москва во второй раз принимала молодежный форум. XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел с 27 июля по 3 августа. В нем приняли участие 26 тыс. человек из 157 стран мира.
Эмблемой XII ВФМС была созданная еще в 1957 году ромашка с пятью разноцветными лепестками, символизирующими континенты. Однако в сердцевине цветка на фоне глобуса вместо надписи "За мир и дружбу" было помещено графическое изображение голубя - символа мира. Автором обновленной эмблемы стал художник Рафаэль Масаутов. Талисманом фестиваля была "Катюша" - русская красавица в сарафане и кокошнике.
По традиции фестиваль начался с торжественного шествия его участников. 27 июля с Маршем мира члены делегаций прошли по крупным магистралям столицы, в частности по Комсомольскому проспекту. Открытие, а также закрытие мероприятия состоялось на Центральном стадионе им. В. И. Ленина (ныне - "Лужники"). Фестивальный факел был зажжен легендарным военным летчиком Иваном Кожедубом от Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата у стен Кремля. Затем на стадион его доставили факелоносцы - лауреат премии Ленинского комсомола, слесарь-сборщик Павел Ратников и аспирантка, дочь первого космонавта планеты Галина Гагарина. После зажжения фестивальной чаши прозвучал "Гимн демократической молодежи мира".
Фестиваль длился восемь дней. Проходили встречи и семинары, дискуссии и круглые столы, митинги, различные выставки и конкурсы, концерты художественных коллективов делегаций и профессиональных артистов, массовые гуляния. Были организованы спортивные состязания, в том числе забеги на "фестивальную милю" (1985 м) и товарищеские встречи по различным видам спорта (хоккею, баскетболу, волейболу). "Забег мира" открыл председатель Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч.
В Музее космонавтики состоялся телемост с находившимися на орбите космонавтами корабля "Союз Т-13" Владимиром Джанибековым и Виктором Савиных. Заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Карпов и шахматисты из других стран (Венгрии, Колумбии, Португалии и Чехословакии) дали сеанс одновременной игры на 1 тыс. досках. Известные художники Херлуф Бидструп (Дания) и Таир Салахов (СССР) провели мастер-классы. Ежедневно в столице работали более 200 творческих площадок.
Перед гостями с концертными программами выступили американский певец Дин Рид, немецкий рок-певец Удо Линденберг, группы "Машина времени" и "Интеграл", Валерий Леонтьев, Михаил Муромов, Лариса Долина, Екатерина Семенова и др. В спорткомплексе "Олимпийский" в "Ледовом бале" приняли участие известные фигуристы Марина Черкасова, Игорь Бобрин, Юрий Овчинников и др. Песня автора-исполнителя из Тольятти Юрия Лившица "Вальс тишины" стала заключительной мелодией фестиваля.
После завершения основной программы фестиваля 3-16 августа 1985 в пионерском лагере "Артек" состоялся международный детский праздник "Салют, мир! Салют, фестиваль!".
О XII ВФМС в 1985 году были сняты документальные фильмы: "12 всемирный. Страницы фестивального дневника", "Хоровод мира и дружбы", "Здравствуй, 12 Всемирный". В преддверии фестиваля выпущены почтовые марки с фестивальной символикой, памятная монета достоинством в 1 рубль, проведен специальный тираж государственной лотереи. С символикой фестиваля было изготовлено более 7 тыс. наименований сувенирной продукции, среди которой была и ставшая популярной кукла "Катюша". На улицах Москвы было установлено порядка 500 живописных панно, размещено 450 текстовых лозунгов и призывов.