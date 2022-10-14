Участники и платформы

Участники пройдут по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным до спортивного комплекса "Лужники"
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Более 35 тыс. российских и иностранных студентов примут участие в параде-карнавале, который пройдет по центру Москвы в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
"Красочное шествие, представляющее реконструкции мировых грандиозных фестивалей и карнавалов от Рио-де-Жанейро до Венеции, пройдет в самом центре столицы. В мероприятии примут участие 35 тыс. российских студентов и 450 делегатов со всех уголков планеты", - сообщили ТАСС организаторы шествия.
Парад начнется в 15.00 мск на Васильевском спуске. После этого участники карнавала пройдут по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным до спортивного комплекса "Лужники", где состоится большой концерт.
Ранее руководитель дирекции по подготовке и проведению ВФМС-2017 Ксения Разуваева заявила, что "парад станет полноценным ярким праздником" и для студентов, и для жителей города, и для всего мира, потому что будут организованы трансляции этого мероприятия.
Возглавят колонну официальные делегации стран-участниц XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которые пройдут со своими государственными флагами.
Далее участники шествия представят реконструкции парадов Всемирных фестивалей молодежи и студентов 1957 и 1985 годов, проходивших в Москве. В праздничных колоннах будут двигаться самоходные платформы, посвященные самым известным уличным праздникам. В частности, организаторы фестиваля напомнят о Венецианском, Кельнском, Китайском и Бразильском карнавалах.
На параде-карнавале также ожидается появление тематических платформ, рассказывающих о знаменитом индийском празднике красок Холи, японском празднике цветения сакуры и карнавале Марди Гра, проходящем каждый год в американском Новом Орлеане. Ожидается, что отдельная платформа будет посвящена голландскому фестивалю тюльпанов.
Кроме того, в параде примут участие представители ведомств по делам молодежи из более чем 70 стран мира, которые прибыли в столицу на встречу, начавшуюся в четверг. Завершит шествие оркестр из России.
Кульминацией праздника станет концерт от телеканала "Музыка Первого" в районе спорткомплекса "Лужники". Ожидается, что на празднике выступят Тимур Родригез, Елена Темникова, Юлианна Караулова, Бьянка, участник конкурса "Евровидение" этого года Кристиан Костов, а также экс- солистка группы "Тату" Юля Волкова. Кроме того, на сцену выйдут популярные музыкальные группы ВИА Гра, ESTRADARADA, 5sta Family и MBAND.
По словам организаторов, завершится праздник большим фейерверком.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. Официальное открытие и основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тысяч иностранцев. Заявки на участие в фестивале поступили почти из 180 стран мира.
В первые дни фестиваля 2 тыс. иностранных гостей посетят 15 субъектов РФ в рамках региональной программы, которая предусмотрена впервые в истории фестивалей.
Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тысяч молодых людей из более чем 100 стран мира.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.