Участники пройдут по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным до спортивного комплекса "Лужники"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Более 35 тыс. российских и иностранных студентов примут участие в параде-карнавале, который пройдет по центру Москвы в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Красочное шествие, представляющее реконструкции мировых грандиозных фестивалей и карнавалов от Рио-де-Жанейро до Венеции, пройдет в самом центре столицы. В мероприятии примут участие 35 тыс. российских студентов и 450 делегатов со всех уголков планеты", - сообщили ТАСС организаторы шествия.

Парад начнется в 15.00 мск на Васильевском спуске. После этого участники карнавала пройдут по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным до спортивного комплекса "Лужники", где состоится большой концерт.

Ранее руководитель дирекции по подготовке и проведению ВФМС-2017 Ксения Разуваева заявила, что "парад станет полноценным ярким праздником" и для студентов, и для жителей города, и для всего мира, потому что будут организованы трансляции этого мероприятия.

Участники и платформы

Возглавят колонну официальные делегации стран-участниц XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которые пройдут со своими государственными флагами.