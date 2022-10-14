Национальный колорит

Министр спорта посетил зал единоборств, мастер-класс по танцам, открыл турниры по футболу и скейтбордингу
СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Министр спорта Павел Колобков принял участие в мероприятиях спортивных площадок XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи - тягал гири, попробовал бросить аркан и сыграл в городки.
"В течение дня настроение становится все лучше и лучше, потому что общаюсь с молодыми ребятами, увлеченными, которые занимаются спортом", - рассказал ТАСС Колобков после обхода спортплощадок.
В частности, он посетил зал единоборств, мастер-класс по танцам, открыл турниры по футболу и скейтбордингу.
"Настоящие биты для городков очень тяжелые, и мы сделали облегченный вариант, чтобы все желающие могли попробовать", - рассказали организаторы городошной площадки, в работе которой также принял участие министр.
От участия в дуэли по мас-рестлингу (якутская народная борьба; для победы необходимо вырвать палку из рук соперника) Колобков отказался, но попробовал метнуть олений аркан, как он пояснил ТАСС, в первый раз в жизни.
"Вообще, традиционно этим ловят оленя. По-ненецки это называется тынзян. Мы представляем камчатский край, и на корякском языке (одна из дальневосточных народностей - прим. ТАСС) это называется чаут. А на русском - аркан", - рассказали курирующие площадку спортсмены.
Кроме того, министру презентовали придуманный в Тамбовской области вид спорта - роупскипинг (акробатические прыжки через несколько скакалок). Он пообещал: "Будем поддерживать".
Художник регионального отделения ВФМС Полина Ганзина за полчаса сделала зарисовку, изобразив цветными мелками министра во время осмотра площадок ГТО. "Маленький подарок, только что нарисовали", - сказал представитель оргкомитета, вручая портрет министру.
Также Колобков посетил павильон, посвященный подготовке Универсиады в Красноярске, где установлены фотобудка, комплекс виртуальной реальности и другие интерактивные элементы. С помощью стола-тачпада, на котором можно собрать открытку организаторам Универсиады, Колобков отправил пожелание "стать лучшими".
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал, основные события фестиваля проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.