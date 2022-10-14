Министр спорта посетил зал единоборств, мастер-класс по танцам, открыл турниры по футболу и скейтбордингу

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Министр спорта Павел Колобков принял участие в мероприятиях спортивных площадок XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи - тягал гири, попробовал бросить аркан и сыграл в городки.

"В течение дня настроение становится все лучше и лучше, потому что общаюсь с молодыми ребятами, увлеченными, которые занимаются спортом", - рассказал ТАСС Колобков после обхода спортплощадок.

В частности, он посетил зал единоборств, мастер-класс по танцам, открыл турниры по футболу и скейтбордингу.

"Настоящие биты для городков очень тяжелые, и мы сделали облегченный вариант, чтобы все желающие могли попробовать", - рассказали организаторы городошной площадки, в работе которой также принял участие министр.

Национальный колорит

От участия в дуэли по мас-рестлингу (якутская народная борьба; для победы необходимо вырвать палку из рук соперника) Колобков отказался, но попробовал метнуть олений аркан, как он пояснил ТАСС, в первый раз в жизни.