Шесть частей - шесть тем

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко (второй слева на втором плане) и вице-премьер РФ Виталий Мутко (на втором ряду в центре) во время церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в ледовом дворце "Большой"

Певица Полина Гагарина и актриса Ксения Алферова во время церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в ледовом дворце "Большой"

Мероприятие завершится выступлением группы One Republic

"Мы взяли шесть актуальных тем: экологию, бедность, образование, энергию, информацию, науку и на основе этих тем мы создали шоу, спектакль. В этих темах есть приглашенные спикеры из разных точек планеты, они рассказывают о себе, о том, что они лично дали этому миру", - рассказал журналистам один из авторов шоу член Академии российского телевидения Алексей Сеченов.

СОЧИ, 15 октября. /Корр. ТАСС Артем Токарев/. Официальная церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) началась в воскресенье в ледовом дворце "Большой" в Олимпийском парке Сочи, передает корреспондент ТАСС с места события.

Для того чтобы зрители смогли принять участие в шоу, получившем название "Пробуждение", каждому был выдан комплект реквизита. Кроме этого, ведущие и волонтеры рассказали собравшимся, что им нужно делать.

В частности, в эпизоде, посвященном экологии, зрителям нужно будет пропеть несколько слов, в эпизоде "энергия" - надеть и включить браслеты. Эпизод "наука" будет посвящен борьбе с раком, во время этой части зрителям нужно будет надеть лавандовую ленточку, которая является символом борьбы с этим заболеванием.

Также зрителям нужно будет в разные моменты запускать по залам "волну", делать селфи. Последний эпизод шоу будет посвящен будущему, в этой части собравшимся нужно будет сделать самолетик из бумаги. Продюсером церемонии открытия стал Игорь Крутой.

"Самое главное - я хочу насладиться российской презентацией. Мне кажется ключевыми темами в церемонии должны стать открытость и дружба", - рассказал перед началом церемонии Константин Казатинский из Чехии. На самом форуме я бы хотел посмотреть новые технологии и масс-медиа", - добавил он.

Завершится церемония открытия выступлением группы One Republic, которая ранее была выбрана в ходе открытого голосования.

О фестивале

Основные события XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдут в Олимпийском парке Сочи 15-22 октября. В субботу в Москве прошел международный парад-карнавал ВФМС.

Изначально организаторы заявляли о том, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако в субботу пресс-служба ВФМС сообщила о том, что на молодежный форум приехало гораздо больше людей, чем было аккредитовано. С ними сейчас решается вопрос об аккредитации и размещении в сочинских гостиницах, уточнили организаторы.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.