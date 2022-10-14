О фестивале

Губернатор региона Николай Любимов уточнил, что речь идет о производстве радиоактивного йода, который используется для лечения онкологических заболеваний с помощью радиоизотопной терапии

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Власти Рязанской области при поддержке государственной корпорации "Роснано" рассчитывают создать в регионе предприятие по выпуску препаратов для безоперационного лечения онкологических заболеваний, сообщил в воскресенье журналистам губернатор региона Николай Любимов на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"В Дубне (Московская область) есть предприятие, которое выпускает препараты для безоперационного лечения рака. Если мы начнем с ними сотрудничать, то они могут создать такое же предприятие у нас в Рязанской области", - сказал губернатор, отвечая на вопрос об итогах переговоров с директором по региональной политике и взаимодействию с органами власти "Роснано" Дмитрием Криницким, которые прошли 13 октября.

Он добавил, предприятие станет вторым в стране и первым в Рязанской области. По словам Любимова, в ходе встречи с представителем "Роснано" достигнута договоренность о поставке препарата в областной онкологический диспансер, где им будут лечить жителей региона.

Губернатор уточнил, что речь идет о производстве радиоактивного йода, который используется для лечения онкологических заболеваний без хирургического вмешательства с помощью так называемой радиоизотопной терапии. Например, препарат "Йод-131" используется для лечения раковых образований в щитовидной железе - при приеме препарата внутрь, он усваивается железой, а опухоли уничтожаются под воздействием радиоактивного вещества.

Кроме того, по словам Любимова, областные власти проведут "ревизию" региональных предприятий, которые могут начать сотрудничать с "Роснано" по другим направлениям.

"Мы договорились о том, что мы просканируем потребности и возможности наших предприятий для того, чтобы в конце ноября - начале декабря провести переговоры с [главой "Роснано" Анатолием] Чубайсом, где уже будут какие-то конкретные договоренности", - пояснил Любимов.

Нанотехнологический центр "Дубна" был создан в 2010 году. В центре занимаются разработкой препаратов в области ядерной медицины, а также "умных покрытий", экологически чистых источников энергии, исследованием новых материалов.

О фестивале

Основные события XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдут в Олимпийском парке Сочи 15-22 октября. В субботу в Москве прошел международный парад-карнавал ВФМС.

Изначально организаторы заявляли о том, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако в субботу пресс-служба ВФМС сообщила о том, что на молодежный форум приехало гораздо больше людей, чем было аккредитовано. С ними сейчас решается вопрос об аккредитации и размещении в сочинских гостиницах, уточнили организаторы.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.