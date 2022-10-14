Путин пожелал участникам фестиваля молодежи изменить мир к лучшему

Президент РФ принял участие в церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

"Энергия, талант молодости обладают поразительной силой, молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи, вам свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться привычным укладам вещей. Дерзайте! Создавайте свое будущее! Стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше! Все в ваших силах!" - пожелал российский лидер участникам фестиваля. По его мнению, "главное - идти только вперед".

"Убежден, вас - молодежь разных стран, национальностей, вероисповеданий - объединяет общее чувство ценности и цели, стремление к свободе, счастью, к миру и согласию на планете, желание созидать, добиваться большего", - сказал глава государства на открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Он пообещал: "Мы будем делать все для того, чтобы вы достигли успеха!"

Путин уверен, что "фестивальное братство обязательно поможет молодежи воплотить в жизнь самые смелые и самые добрые мечты и помыслы". Он отметил, что нынешний сочинский форум - самый представительный за всю историю" проведения подобных фестивалей. "Здесь, в Сочи, собрались почти 30 тыс. участников, гостей, волонтеров из более чем 180 государств мира, со всех континентов планеты", - констатировал президент. Он напомнил, что первый фестиваль прошел семь десятилетий назад. "Тогда таких же юных ребят и девушек сплотила сила мечты, вера, что молодежь, ее искренность, доброта способны растопить лед недоверия, помогут избавить мир от несправедливости, от войн и конфликтов", - сказал глава государства. По его оценке, тогдашним участникам фестиваля "очень многое удалось, они доказали, что барьеры бессильны перед подлинной дружбой, а теплота человеческого общения не зависит от политических, национальных, религиозных, культурных и всяких других различий".

"Наша страна гордится тем, что уже дважды принимала всемирный праздник молодежи", - заверил Путин. Он рассказал, как в 1957 году радушно встречала гостей Москва, не менее теплый прием был оказан участникам фестиваля и в 1985 году. "Теперь вы можете почувствовать гостеприимство и открытость нашей спортивной столицы - Сочи, города олимпийского братства и надежды", - обратился российский лидер к участникам форума.

Речь Путина прерывалась бурными аплодисментами собравшихся на олимпийском стадионе около 10 раз.