О фестивале

Президент подчеркнул, что братство фестиваля поможет "воплотить в жизнь самые смелые и самые добрые" мечты и помыслы участников
СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал официальный старт XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи.
"Объявляю XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым!", - объявил глава государства на церемонии в сочинском Большом ледовом дворце.
"В добрый путь!", - пожелал он.
Как отметил Путин, фестивальное братство поможет "воплотить в жизнь самые смелые и самые добрые" мечты и помыслы участников мероприятия.
Основные события XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдут в Олимпийском парке Сочи 15-22 октября. В субботу в Москве прошел международный парад-карнавал ВФМС.
Изначально организаторы заявляли о том, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако в субботу пресс-служба ВФМС сообщила о том, что на молодежный форум приехало гораздо больше людей, чем было аккредитовано.
С ними сейчас решается вопрос об аккредитации и размещении в сочинских гостиницах, уточнили организаторы.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.