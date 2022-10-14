О фестивале

Президент подчеркнул, что братство фестиваля поможет "воплотить в жизнь самые смелые и самые добрые" мечты и помыслы участников

Основные события XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдут в Олимпийском парке Сочи 15-22 октября. В субботу в Москве прошел международный парад-карнавал ВФМС.

Как отметил Путин, фестивальное братство поможет "воплотить в жизнь самые смелые и самые добрые" мечты и помыслы участников мероприятия.

Изначально организаторы заявляли о том, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако в субботу пресс-служба ВФМС сообщила о том, что на молодежный форум приехало гораздо больше людей, чем было аккредитовано.

С ними сейчас решается вопрос об аккредитации и размещении в сочинских гостиницах, уточнили организаторы.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.