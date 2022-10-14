Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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15 октября, 18:41
Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи открытым
© Владимир Смирнов/ТАСС

Президент подчеркнул, что братство фестиваля поможет "воплотить в жизнь самые смелые и самые добрые" мечты и помыслы участников

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал официальный старт XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи.

"Объявляю XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым!", - объявил глава государства на церемонии в сочинском Большом ледовом дворце.

"В добрый путь!", - пожелал он.

Как отметил Путин, фестивальное братство поможет "воплотить в жизнь самые смелые и самые добрые" мечты и помыслы участников мероприятия.

О фестивале

Основные события XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдут в Олимпийском парке Сочи 15-22 октября. В субботу в Москве прошел международный парад-карнавал ВФМС.

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Изначально организаторы заявляли о том, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако в субботу пресс-служба ВФМС сообщила о том, что на молодежный форум приехало гораздо больше людей, чем было аккредитовано.

С ними сейчас решается вопрос об аккредитации и размещении в сочинских гостиницах, уточнили организаторы.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссияПутин, Владимир Владимирович
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