Космическое приветствие

Хедлайнером опен-эйра стала румынская группа Morandi

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Около девяти тыс. участников ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов участвовали в танцевальном флешмобе в рамках поддерживающего шоу церемонии открытия на "Медалс плаза" в Олимпийском парке Сочи, сообщили в пресс-службе ВФМС. Акция прошла в воскресенье под гимн форума - двуязычную композицию Love Is All That Matters ("Только любовь имеет значение") Алексея Воробьева.