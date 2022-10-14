Космическое приветствие

Хедлайнером опен-эйра стала румынская группа Morandi

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Около девяти тыс. участников ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов участвовали в танцевальном флешмобе в рамках поддерживающего шоу церемонии открытия на "Медалс плаза" в Олимпийском парке Сочи, сообщили в пресс-службе ВФМС. Акция прошла в воскресенье под гимн форума - двуязычную композицию Love Is All That Matters ("Только любовь имеет значение") Алексея Воробьева.

Кроме поздравлений звезд музыкальных в этот вечер участники фестиваля получили приветствие от звезд космоса: к молодежи мира обратился космонавт Сергей Рязанский.

Не меньше поклонников среди фестивальной молодежи оказалось у украинской группы Quest Pistols Show. Во время выступления коллектива количество селфи на их фоне стало зашкаливать. Каждый зритель мог "оказаться" на сцене: фотографии, отмеченные в соцсетях хэштегами #ЯФестиваль, #МыБудущее и их английскими аналогами #ImFest, #WeAreFuture транслировались на большом экране.

"Космос научил нас двум вещам, - поделился он. - Первая - умение находить общий язык: на станции работают люди из разных стран, мы по-разному говорим, у нас разные характеры и привычки. Но здесь некогда думать об отличиях - намного важнее знать, что рядом с тобою блестящий профессионал, надежный коллега и, наконец, просто верный друг, которому ты полностью доверяешь. Вторую вещь мы поняли, глядя сверху на нашу планету: мы все в ответе за свой дом, маленькую и хрупкую планету, которая затеряна в бесконечном пространстве".

Он призвал участников Фестиваля молодежи и студентов ответственно подойти к созданию будущего. "Друзья, будущее человечества - это вы, будущее планеты Земля - это вы. Пока вы об этом думаете, у нас есть шанс сделать этот мир лучше", - сказал космонавт.

Знакомство

Конферансье трехчасового шоу стали корреспондент программы "Вечерний Ургант" Алла Михеева и телерадиоведущая Тутта Ларсен. Их помощники Паша и Лиза в перерывах между выступлениями звезд знакомили участников фестиваля друг с другом. Так, все узнали о "русском парне из Мали" - студенте языкового вуза в Новосибирске, почему девушки из Орла приехали в кокошниках и о том, что форму для участников из Белоруссии выбирали на государственном уровне.

О фестивале

Основные события XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) проходят в Олимпийском парке Сочи 15-22 октября. В субботу в Москве прошел международный парад-карнавал ВФМС.

Изначально организаторы заявляли о том, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако в субботу пресс-служба ВФМС сообщила о том, что на молодежный форум приехало гораздо больше людей, чем было аккредитовано. С ними сейчас решается вопрос об аккредитации и размещении в сочинских гостиницах, уточнили организаторы.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.