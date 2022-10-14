Путин назвал медицину среди главных сфер, куда государство должно вкладывать средства

Комментируя тему бесплатной медицины, президент РФ подчеркнул, что такая помощь людям обязательно должна существовать

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Здравоохранение, как и образование, является одним из важнейших направлений деятельности государства, при этом каждый человек должен иметь бесплатный доступ к основным медицинским услугам. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с делегатами XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи.

"Одно из основных направлений, куда в современном мире должны вкладываться ресурсы государства - это здравоохранение. И образование, конечно", - сказал Путин, комментируя выступление на встрече молодого врача из Индонезии. "Даже трудно определить, что важнее (здравоохранение или образование - прим. ТАСС), но поскольку жизнь человеческая бесценна, то, наверное, все-таки здравоохранение где-то выше других направлений деятельности сегодняшнего дня", - добавил президент РФ.

Комментируя тему бесплатной медицины, Путин подчеркнул, что такая помощь людям обязательно должна существовать. "Но с точки зрения организации самой отрасли, здесь нужно, конечно, действовать очень аккуратно, нужно, чтобы человек понимал свою ответственность за свое собственное здоровье", - сказал президент. Он пояснил, что нужно думать о том - в каких сегментах и в каком объеме государство обязано оказывать подобную помощь бесплатно, а где возможно софинансирование медпомощи. Так, по словам президента, есть направления медуслуг, не касающиеся самих основ здоровья человека.

Путин обратил внимание, что в США, например, "до сих пор идут споры по поводу того, как организовать систему здравоохранения - нужно ли, чтобы государство целиком платило за медицинскую страховку, не нужно ли, кого она [страховка] должна охватывать, и так далее". "На мой взгляд, конечно, нужно организовать [систему] таким образом, чтобы каждый человек имел доступ к услугам здравоохранения", - заключил российский лидер.

Медицину Путин назвал одним из самых благородных направлений деятельности, отметив, что врач - это даже не профессия, а особая миссия. "Я всегда с огромным уважением относился и отношусь к работе медиков. И в современном мире медицина, помимо чисто гуманитарной составляющей, приобрела еще и экономическую сторону", - сказал президент РФ, пояснив, что людям с проблемами со здоровьем труднее осваивать современные знания и полноценно работать.