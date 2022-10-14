Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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15 октября, 20:18
Путин: РФ исполнит взятые на себя в рамках Парижского соглашения по климату обязательства
© Алексей Дружинин/ТАСС

Президент РФ добавил, что Москва внимательно следит за ситуацией в странах Латинской Америки, которые пострадали от удара стихии, и готова прийти на помощь

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва исполнит обязательства, которые взяла на себя в рамках Парижского соглашения по климату.

"Россия поддерживает все эти решения [принятые в Париже] и взяла на себя достаточно жесткие обязательства по сокращению выбросов и намерена исполнять эти договоренности", - отметил он на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Будем надеяться, что все это приведет к каким-то положительным результатам", - добавил глава государства. Он напомнил о существовании теории, согласно которой от человечества мало что зависит с точки зрения сохранения климата и окружающей среды. "Но я лично считаю, что теории теориями, но если мы видим, что ситуация меняется и не в лучшую сторону, то мы должны как минимум предпринимать максимальные усилия для того, чтобы затормозить этот процесс и изменить ситуацию к лучшему", - подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что в РФ внимательно следили за ситуацией в странах Латинской Америки, которые пострадали от стихии в последнее время. "Сочувствуем и, кстати говоря, мы всегда готовы прийти на помощь, поддержать, у нас очень эффективно работающее Министерство по чрезвычайным ситуациям", - заявил он.

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