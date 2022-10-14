Лавров: борьбе с терроризмом мешают геополитические интересы ряда стран

По словам главы МИД России, международное право серьезно подорвала практика односторонних санкций

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Мировое сообщество пока не может объединиться в борьбе с терроризмом из-за преследования некоторыми странами своих геополитических интересов. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на панельной дискуссии "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Ситуация в мире остается сложной и непредсказуемой, появляются новые вызовы, наблюдается всплеск международного терроризма, который угрожает всему мировому сообществу, - сказал он. - По-настоящему объединиться пока не получается. Некоторые правительства преследуют свои геополитические интересы".

По словам министра, происходит и экспорт государственного устройства без учета традиций. "Практика односторонних санкций серьезно подорвала международное право, - отметил глава МИД РФ. - Глубокое беспокойство вызывает утрата взаимного доверия, восстановить которое будет нелегко".