Скворцова: контроль над экоугрозами может сохранить жизни 13 млн человек ежегодно

При этом министр подчеркнула, что проблему экологии невозможно решить только в одной стране

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Контроль над факторами экологических угроз может ежегодно позволит сохранить не менее 13 млн человеческих жизней в мире. Об этом заявила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в своем выступлении на Фестивале молодежи и студентов.

"23% смертей в мире связано с загрязнением окружающей среды и с другими экологическими и климатическими факторами. Таким образом, если бы мы взяли под контроль экологию, мы могли бы каждый год сохранять не менее 13 млн жизней людей", - сказала министр.

По ее словам, существуют разные факторы: эндемические, химические и биологические. Министр отметила, что проблема экологии не может быть решена только одной страной. "Конечно, нам необходимо всем объединенно бороться с этими факторами. Именно поэтому нам важны международные программы, потому что в одной стране невозможно решить проблему экологии. Мы все живем на одном земном шаре", - напомнила министр.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.