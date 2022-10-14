Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 15:41
Студенты Московского архитектурного института воссоздадут Пальмиру в 3D

Ректор вуза сообщил, что в библиотеке университета сохранились уникальные материалы, "позволяющие в полной мере восстановить облик Пальмиры"

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Студенты Московского архитектурного института (МАРХИ) в течение 2018 года создадут 3D-реконструкцию сирийской Пальмиры, включая объекты, разрушенные террористами запрещенного в России "Исламского государства". Об этом сообщил ТАСС в понедельник на Всемирном фестивале молодежи и студентов ректор института Дмитрий Швидковский.

Ранее сообщалось, что боевики разрушили в Пальмире множество культурных памятников. Исламисты взорвали храмы Бэла и Баалшамина, а также античную Триумфальную арку. Был разграблен местный музей, а также древние некрополи.

"В нашей библиотеке сохранились уникальные материалы: книги, обмеры, гравюры еще XVIII века, позволяющие в полной мере восстановить облик Пальмиры. И на основании этих материалов студенты переводят эти гравюры в 3D-модели, компьютерные макеты. Это делается для того, чтобы помочь ее восстановлению. Это потребует еще несколько месяцев, в 2018 году мы надеемся завершить работу", - сказал он.

3D-модели создают студенты кафедры истории архитектуры и градостроительства, добавил собеседник агентства.

Пальмира - один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни, между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тыс. иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссияСирия
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