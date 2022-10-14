Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 15:52
На ВФМС в Сочи представили проект бурового судна, способного передвигаться без ледокола

Судно сможет работать в тяжелых гидрометеорологических условиях, в глубоководных районах арктических морей

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Специалисты Крыловского государственного научного центра спроектировали буровое судно для работ в Арктике, которое может передвигаться без ледокола. Новая разработка была представлена в понедельник на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"На площадке фестиваля мы представляем проект арктического бурового судна. Главная его особенность в том, что [оно] может передвигаться без ледокольной поддержки и подходить к месту разведочного бурения, то есть без проходки впереди ледокола..." - рассказал ТАСС инженер Крыловского государственного научного центра Владимир Исаев.

По его словам, буровое судно сможет работать в тяжелых гидрометеорологических условиях, в глубоководных районах арктических морей. Ширина судна - 43,2 метра, высота борта - 18,3 метра. Исаев добавил, что над проектом работали, в том числе молодые специалисты центра. Стоимость судна инженер не уточнил, однако добавил, что при получении заказа его могут построить примерно за три-пять лет.

Крыловский государственный научный центр (Санкт-Петербург) - федеральное государственное унитарное предприятие, научно- исследовательский институт, занимающийся фундаментальными исследованиями, связанными с морем, а также кораблестроением.

О фестивале

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тыс. иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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