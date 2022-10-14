Чтецам произведений мастера триллера выдавали не только лист с текстом, но и очки, парик и клетчатый пиджак

Почувствовать себя классиком триллера мог любой желающий: чтецам выдавали не только лист с текстом, но и очки, парик и клетчатый пиджак - это помогало создать классический образ фантаста. Ведущий вежливо называет выступающих по имени-отчеству: например, Стивен Иванович или Стивен Евгеньевич.

Чтения проходили на площадке "Библиотека будущего" вечером в понедельник. В образе писателя побывали и профессиональные чтецы, и те, кто никогда не сталкивался с его творчеством.

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов из России, Украины и Нигерии в понедельник читали на русском и английском языках отрывки из книг Стивена Кинга - признанного мастера триллера и мистической фантастики.

Первый же участник показывает театр одного актера, читая отрывок из романа "Оно". Хриплым и обволакивающим голосом он описывает от лица автора обстоятельства драки на темной улице, низким и с безуминкой - слова душевнобольного Гартона, тонким, срывающимся - слова зовущего на помощь Хагарти, еще более высоким и потусторонним - реплики неведомого чудовища Пеннивайза…

"Браво!" - зал после выступления "Стивена Ивановича" хлопает, зрители восторженно свистят.

"Я приехал на фестиваль на площадку "Творчество и литература" - я чтец", - поясняет блестяще выступивший "Стивен Кинг" - Евгений из Орловской области.

"От страха чувствуешь себя живым"

Одну из зон "Библиотеки будущего" - тематической площадки ВФМС - занимает выставка по книгам Кинга и снятым на их основе фильмам. Вдоль стены развешены копии афиш "кинговских" фильмов, о каждом из них приводится интересный факт. Например, что в фильме "Мгла" есть сцена, где во время битвы с монстрами опрокидывается книжный стеллаж, при этом все упавшие с него книги - романы Стивена Кинга. О фильме "Оно" 1990 года рассказывается, что седину для одного из главных героев, Майка Хэнлона, делали с помощью детской присыпки, а наносили ее на волосы зубной щеткой.

"Я люблю книги, я люблю Стивена Кинга - он хороший писатель, он пишет страшные книги. Страшное - иногда это хорошо, оно заставляет почувствовать себя живым, оно будоражит воображение, отвлекая от рутины", - поделилась с ТАСС участница фестиваля Сафинату Умар (Safinatu Umar) из Нигерии.

Инженер-энергетик Полина Олейник из Украины рассказала, что раньше никогда не читала книг Кинга, но сейчас заразилась атмосферой мероприятия и решила попробовать. В качестве подарка она получила одну из книг писателя. "Буду читать днем", - смеется девушка.

О фестивале

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.