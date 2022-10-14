Джазмены сыграли классику на Фестивале молодежи и студентов в Сочи

Пятичасовому опен-эйру не смогла помешать даже холодная ветреная погода

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Игорь Бутман, Тони Момрель, Олег Аккуратов, Вадим Эйленкриг, Сергей Долженков и другие джазмены выступили в понедельник вечером в Олимпийском парке Сочи в рамках ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов, передает корреспондент ТАСС.

Всемирные фестивали молодежи и студентов в Москве в 1957 и 1985 годах. Досье

Пятичасовому опен-эйру не смогла помешать даже холодная ветреная погода. Не что иное, как горячий прием публики, помогал участникам Sochi Jazz Festival выходить на "Медалс плаза" в легких пиджаках.

Музыканты решили поимпровизировать на тему классики. Так, в сет-листе группы Eilenkrig Crew оказалась вариация на тему "Полета шмеля" Римского-Корсакова, а Московский джазовый оркестр под управлением Бутмана отдал дань Рахманинову.

С первых нот слушатели угадали "Катюшу" в исполнении коллектива Бутмана и, за исключением разве что иностранных гостей фестиваля, затянули легендарную песню.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.