Виктор Садовничий отметил, что "без узнаваемости друг друга у университетов нет будущего"

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Единую ассоциацию ректоров университетов мира предложил создать ректор МГУ Виктор Садовничий, выступая на во вторник на панельной дискуссии "Университеты в эпоху глобальных вызовов" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"Я предлагаю для того, чтобы мы могли объединять все наши усилия, может, выступить с инициативой создания единой ассоциации ректоров университетов мира. Понимаю, что это много, но можно продумать формы общения. Без этого общения, без узнаваемости друг друга у университетов нет будущего", - сказал Садовничий.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.