Общая стоимость проекта составляет около 1 млрд рублей

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Пери" Зиявудина Магомедова планирует завершить строительство и открыть образовательно-культурный центр "Периметр" в Махачкале для одаренных детей в январе-феврале 2018 года. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов исполнительный директор фонда Полина Филиппова.

"Мы надеемся, что он [центр в Махачкале] будет открыт в январе, в самом крайнем случае в феврале [2018 года]. Там будет 3 тыс. кв. метров", - пояснила она.

В центре разместятся бизнес-инкубатор, который будет заниматься поддержкой стартапов, и где будут проходить бесплатные образовательные курсы по программированию, школа социального проектирования для продвижения социально значимых инициатив. Также в центре будет находиться передвижная лаборатория робототехники, которая проведет в школах республики уроки. Кроме того, планируется, что в "Периметре" откроется центр поддержки одаренной молодежи и креативных технологий. Общая стоимость проекта - около 1 млрд рублей.

Как сообщалось, строительство началось в феврале. Образовательный центр создается по примеру сочинского центра "Сириус", но без возможности для проживания. Главная задача фонда, по словам Филипповой, поддержать талантливую молодежь. "Мы также занимаемся привлечением молодежи к сохранению культурного наследия, потому что без формирования культурной идентичности человек не может нормально и полноценно жить и развиваться", - добавила она.

Фонд "Пери" совместно с группой "Сумма" реализует проекты по реконструкции, переоснащению, модернизации, а также строительству образовательных учреждений на территории Дагестана. За несколько лет с 2013 года был реконструирован биологический корпус Дагестанской государственной медицинской академии, построены детские сады в селе Обода и Шотода Хунзахского района. Также фонд принял участие в строительстве средних общеобразовательных школ в селе Цумур Сулейман-Стальского района и селе Хидиб Тляратинского района.

Также по словам Филипповой, фонд планирует построить образовательно-культурный центр в районе Хунзахского нагорья. "Такой проект (образовательно-культурный центр - прим. ТАСС) мы будем реализовывать. Очень надеюсь, что он будет не в центральной части, а исторической части Дагестана в районе Хунзахского нагорья", - добавила она.

О ВФМС

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, а основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Изначально организаторы заявляли, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако 14 октября пресс-служба фестиваля сообщила, что на форум приехало гораздо больше гостей, чем было аккредитовано.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.