О фестивале

XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
17 октября, 18:16
Более 30 волонтеров ООН помогают в проведении Всемирного фестиваля молодежи

Основными критериями отбора добровольцев были возраст, опыт волонтерской работы под эгидой ООН и мотивированность

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Более 30 волонтеров со всего мира участвуют в проведении XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщила во вторник оператор Программы добровольцев ООН Кристина Плешуану в ходе дискуссии "Успеха без добра не бывает: новые ценности новых людей".

"У нас 34 волонтера работают на фестивале молодежи и студентов. В пятницу будет сессия с их участием. Вдохновение действием - это наш девиз", - сказала Плешуану.

Смотрите также
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Досье

Представитель ООН пояснила, что эти ребята приехали из Европы, США, Таджикистана, Таиланда, Шри-Ланки и других стран. Основными критериями их отбора были возраст, опыт волонтерской работы под эгидой ООН и мотивированность. "Мы хотели, чтобы они рассказали о своих странах", - уточнила она.

По ее информации, во всем мире волонтерами являются более 1 млрд человек. Своей деятельностью они заменяют 26 млн рабочих мест, на оплату которых потребовались бы сотни тысяч долларов в год. При этом точное количество волонтеров установить сложно. Например, в Греции, где находится очень много беженцев из ближневосточных стран, нуждающимся помимо официально зарегистрированных волонтеров помогает очень много добровольцев, которые "просто приходят и делают то, что должны".

"Волонтеры не только помогают преодолеть ксенофобию, но и проделывают огромную работу, помогая мигрантам устроиться на новом месте. Это делают не только добровольцы ООН, но и греческие волонтеры", - отметила Плешуану.

Она добавила, что сами волонтеры получают опыт, который помогает им развиваться. "Та работа, которую я сама делала как волонтер, помогла мне обрести новые навыки и знания, вырасти профессионально, потому что я прошла замечательную школу, она помогла мне развить качества, которые необходимы в жизни. Я уверена, что без добра нет успеха", - пояснила представитель ООН.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Его основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссияГрецияТаиландШри-ЛанкаТаджикистанСША
Читать далее
Прямая речь
Фредерик Бегбедер: каждое поколение придумывает свой язык, и это нормально
Популярный в России французский писатель в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал о сюжете своей новой книги и поделился воспоминаниями из юности о популярном в то время молодежном сленге
17 октября, 7:30
Эксперты высказались о необходимости создать в России совет по трудоустройству молодежи
17 октября, 19:27
Памфилова заявила, что ей никогда так комфортно не работалось, как при действующей власти
17 октября, 19:24
Памфилова рассказала, что в юности мечтала стать журналистом
17 октября, 19:15
ДВФУ с 2018 года дополнит программы по магистратуре нейроинжинирингом и BigData
17 октября, 19:13
Орешкин: рост промпроизводства в РФ в IV квартале будет на уровне около 2%
17 октября, 19:06
Электронную музыку на овощах и фруктах исполнили на фестивале молодежи в Сочи
17 октября, 19:05
Захарова: утверждения о вводе войск РФ в Донбасс не имеют под собой никакой фактуры
17 октября, 18:51
Экодвижение Let's do it! призывает весь мир присоединиться к акции по уборке свалок
17 октября, 18:29
Захарова: отказ ряда стран Запада от сотрудничества с РФ по антитеррору преступен
17 октября, 18:28
Захарова: окно возможностей для диалога с Украиной не закрыто
17 октября, 18:21
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.