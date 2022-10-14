Основными критериями отбора добровольцев были возраст, опыт волонтерской работы под эгидой ООН и мотивированность

"У нас 34 волонтера работают на фестивале молодежи и студентов. В пятницу будет сессия с их участием. Вдохновение действием - это наш девиз", - сказала Плешуану.

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Более 30 волонтеров со всего мира участвуют в проведении XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщила во вторник оператор Программы добровольцев ООН Кристина Плешуану в ходе дискуссии "Успеха без добра не бывает: новые ценности новых людей".

Представитель ООН пояснила, что эти ребята приехали из Европы, США, Таджикистана, Таиланда, Шри-Ланки и других стран. Основными критериями их отбора были возраст, опыт волонтерской работы под эгидой ООН и мотивированность. "Мы хотели, чтобы они рассказали о своих странах", - уточнила она.

По ее информации, во всем мире волонтерами являются более 1 млрд человек. Своей деятельностью они заменяют 26 млн рабочих мест, на оплату которых потребовались бы сотни тысяч долларов в год. При этом точное количество волонтеров установить сложно. Например, в Греции, где находится очень много беженцев из ближневосточных стран, нуждающимся помимо официально зарегистрированных волонтеров помогает очень много добровольцев, которые "просто приходят и делают то, что должны".

"Волонтеры не только помогают преодолеть ксенофобию, но и проделывают огромную работу, помогая мигрантам устроиться на новом месте. Это делают не только добровольцы ООН, но и греческие волонтеры", - отметила Плешуану.

Она добавила, что сами волонтеры получают опыт, который помогает им развиваться. "Та работа, которую я сама делала как волонтер, помогла мне обрести новые навыки и знания, вырасти профессионально, потому что я прошла замечательную школу, она помогла мне развить качества, которые необходимы в жизни. Я уверена, что без добра нет успеха", - пояснила представитель ООН.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Его основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.