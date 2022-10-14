Памфилова предлагает актуализировать избирательное законодательство

Глава ЦИК добавила, что изменения должны быть внесены к следующим выборам с Госдуму в 2021 году

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова считает, что к следующим выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году, нужно внести ряд изменений в избирательное законодательство. Об этом она заявила во вторник на встрече с молодыми журналистами на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

"К следующему парламентскому циклу нужно будет убрать [из избирательного законодательства] лукавство, убрать все места, которые, позволяют по-разному интерпретировать законодательство, упростить законодательство и сделать его современным", - сказала Памфилова.

В частности, отметила она, это касается реформирования "муниципального фильтра", который, по ее словам, в некоторых случаях используется для того, чтобы не допустить некоторых кандидатов до выборов.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.