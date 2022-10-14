XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
17 октября, 19:58
Памфилова предлагает актуализировать избирательное законодательство
© Егор Алеев/ТАСС

Глава ЦИК добавила, что изменения должны быть внесены к следующим выборам с Госдуму в 2021 году

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова считает, что к следующим выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году, нужно внести ряд изменений в избирательное законодательство. Об этом она заявила во вторник на встрече с молодыми журналистами на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

"К следующему парламентскому циклу нужно будет убрать [из избирательного законодательства] лукавство, убрать все места, которые, позволяют по-разному интерпретировать законодательство, упростить законодательство и сделать его современным", - сказала Памфилова.

В частности, отметила она, это касается реформирования "муниципального фильтра", который, по ее словам, в некоторых случаях используется для того, чтобы не допустить некоторых кандидатов до выборов.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовПамфилова, Элла АлександровнаРоссия
Читать далее
Нормы ГТО на ВФМС сдал 75-летний волонтер, участвовавший в московском фестивале 1985 года
17 октября, 20:53
Российские олимпийцы и паралимпийцы обсудили с участниками ВФМС роль интеллекта в спорте
17 октября, 20:44
Российский и египетский вузы выпустят первых специалистов для АЭС Египта в 2020 году
17 октября, 20:36
Российское дизайнерское сообщество: отрасль может конкурировать с Западом
17 октября, 20:36
Число больниц России, где работают волонтеры, выросло в 1,5 раза
17 октября, 20:29
Минобрнауки: иностранным выпускникам-отличникам вузов РФ будет легче получить гражданство
17 октября, 20:26
Клепач: неравенство в российском обществе чрезмерно и говорит о неэффективности бизнеса
17 октября, 20:22
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.